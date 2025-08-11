獅子座のあなたはとにかく安全第一で過ごして♪【8／11月曜日の12星座占い】
西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡
2025年8月11日（月）の運勢はこちら！牡羊座
ポストへの投函が思わぬ良い知らせを運んできそう。手紙や荷物の発送が新しいつながりの始まりになるかも。牡牛座
毛玉取り器でニットを手入れすると衣類が蘇ります。丁寧なケアが物への愛着を深めてくれることになるはず。双子座
自転車のタイヤ空気圧をチェックすると快適に。メンテナンスへの気配りが安全な移動をサポートします。
プリンターのインク交換や用紙補充をチェックしましょう。準備の徹底で効率的な作業につながるはずです。獅子座
ゴム手袋や軍手を使った作業では必ず手を保護してください。安全への意識を高める必要がありそうです。乙女座
レンジフードや換気扇の掃除は空気の流れが良くなります。清潔な環境が料理の楽しさを増してくれるはず。天秤座
ボタンやファスナーの動きを確認して衣類をチェックして。細かな点検が着心地のよさや効率をアップします。蠍座
テープやのりなどの接着用品を新調すると工作の楽しさがアップ。想像力を刺激してくれることになるでしょう。射手座
ベランダや玄関の掃き掃除で気分よく過ごせそう。第一印象の改善も運気向上につながることになるはず。山羊座
体温計や血圧計で健康状態をチェックして。数値の把握が体調管理への意識を高めてくれる可能性があります。水瓶座
パスワード管理アプリやセキュリティ設定を見直して。デジタルセキュリティの強化が好調期をサポートします。魚座
ろうそくやキャンドルの灯りで癒しの時間を。揺らめく炎が心の平穏を取り戻させてくれることになるはず。
占ってくれたのは
王 朱海（おう あけみ）先生
巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。
イラスト／長谷川わかな