西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月11日（月）の運勢はこちら！

牡羊座

ポストへの投函が思わぬ良い知らせを運んできそう。手紙や荷物の発送が新しいつながりの始まりになるかも。

牡牛座

毛玉取り器でニットを手入れすると衣類が蘇ります。丁寧なケアが物への愛着を深めてくれることになるはず。

双子座

自転車のタイヤ空気圧をチェックすると快適に。メンテナンスへの気配りが安全な移動をサポートします。

蟹座

プリンターのインク交換や用紙補充をチェックしましょう。準備の徹底で効率的な作業につながるはずです。

獅子座

ゴム手袋や軍手を使った作業では必ず手を保護してください。安全への意識を高める必要がありそうです。

乙女座

レンジフードや換気扇の掃除は空気の流れが良くなります。清潔な環境が料理の楽しさを増してくれるはず。

天秤座

ボタンやファスナーの動きを確認して衣類をチェックして。細かな点検が着心地のよさや効率をアップします。

蠍座

テープやのりなどの接着用品を新調すると工作の楽しさがアップ。想像力を刺激してくれることになるでしょう。

射手座

ベランダや玄関の掃き掃除で気分よく過ごせそう。第一印象の改善も運気向上につながることになるはず。

山羊座

体温計や血圧計で健康状態をチェックして。数値の把握が体調管理への意識を高めてくれる可能性があります。

水瓶座

パスワード管理アプリやセキュリティ設定を見直して。デジタルセキュリティの強化が好調期をサポートします。

魚座

ろうそくやキャンドルの灯りで癒しの時間を。揺らめく炎が心の平穏を取り戻させてくれることになるはず。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな