【niko and ...】がかなりオシャレなんです！ 毎日使い倒したい♡「新作バッグ」

トレンド感はあるけどがんばりすぎない、そんなちょうどいいオシャレな洋服が揃う【niko and ...（ニコアンド）】は、バッグも優秀。今回は、40・50代の大人世代のオシャレをアップデートしてくれそうな、新作バッグをピックアップして紹介します。カジュアルにもきれいめにも使えそうなデザインで、毎日持ってお出かけしたくなりそう！

オシャレさと収納力を両立するレース柄バッグ

【niko and ...】「オリジナルレースドロストトートバッグ」\4,500（税込）

オリジナルのレース柄が、オシャレな大人にぴったりなトートバッグ。テイストが異なる3種類の柄の展開で、ファッションや好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。サイドのドロストを絞れば巾着型になるのもキュート！ A4サイズがすっぽり入るサイズでマチも14cmあり、オシャレなだけでなく収納力もしっかり。荷物が多いときも、少ないときも、毎日活躍しそうな予感。

お財布いらずでお出かけできるスマートなバッグ

【niko and ...】「オリジナルマルチポケットお財布ショルダーバッグ」\5,000（税込）

エレガントなレザー調のスクエアポーチにショルダーストラップが付いた、コンパクトなバッグ。すっきりとした見た目ですが、内側にはたくさんのポケットが。公式サイトによると「これひとつでお財布いらず」な便利さで、荷物をすっきりまとめたいときにおすすめです。ストラップはカジュアルなストライプ生地のほかに本体と同素材のタイプも付属しているので、コーディネートに合わせてアレンジも自在！

大人の遊び心たっぷりなトートバッグ

【niko and ...】「オリジナルワッペン2WAYトートバッグ」\4,500（税込）

本体は、コンパクトながらマチ付きのベーシックなキャンバストート。「500mlボトルや長財布、ハンカチなどの荷物がすっきりと入るサイズ感」（公式サイトより）です。そこにオシャレな遊び心をたっぷり盛り込んだのが、このトートバッグのポイント。ワッペンもショルダーストラップも付け外しができるので、コーデやその日の気分でアレンジを楽しんで！

買い出しが楽しくなりそうなマルシェバッグ

【niko and ...】「リトルモカ マルシェバッグ」\2,860（税込）

買い物をしたときに使うエコバッグ、適当なものをなんとなく使い続けている人もいるのでは。オシャレなマルシェバッグを使えば、買い出しのときに取り出すのが楽しみになりそう！ 絶妙なニュアンスカラーの本体とパイピングの色合わせと、立体的な刺繍で、何気なく持つだけでスタイリッシュな雰囲気を演出してくれそうです。収納ポーチは内側に付いているので、ポーチを無くす心配がないのも嬉しい！

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N