【映像】タイプロメンバーの中で“一番モテそうな人”

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、今回ゲストとして『timelesz project』に参加し新グループ結成に向けて始動中の西山智樹と前田大輔が参戦した。

ゆきぽよから「タイプロで一緒にやってきた人の中で1番モテそうな人って誰だったんですか？」と聞かれた前田は「僕ですかね」と即答。屋敷から「ほんまに？」とツッコミが入るも「ほんとです」と言い切った。さらに峯岸が「付き合ったら僕こんなことしますみたいな特典ありますか？」と質問すると、前田は「優しいです」とアピール。しかし屋敷は「モテへん！モテへんわ。やっぱ前田くん嘘つきや」と冗談交じりに否定し、スタジオに笑いが広がった。