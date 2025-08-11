◇プロ野球セ・リーグ 阪神 5-2 ヤクルト（10日、京セラドーム）

阪神は京セラドームで戦うヤクルトの3連戦最終戦に勝利。2連勝でカード勝ち越しを決め、優勝マジックも「29」に減らしました。

試合後のヒーローインタビューに登場したのは投打のヒーロー。9回126球の熱投で10勝目をあげた先発・才木浩人投手と、第31号ソロを含む「5打数4安打2打点」の躍動を見せた佐藤輝明選手です。

第一声「疲れましたー」と声をあげた才木投手は、9回のピンチで好守備を見せた佐藤選手について「打たれた瞬間はうわぁーと思ったんですけど、頼りになりますね」とニヤリ。これに佐藤選手も笑顔を見せ、才木投手の肩をポンポンと触れました。そんな佐藤選手は、ここまで才木投手の先発試合で3試合連続での本塁打を記録。これに才木投手も「好きです」と声をあげ、球場は大きな笑い声で包まれました。

そんな才木投手はこの日、9回126球を投げ抜き、今季3度目の完投勝利。「9連戦で中継ぎもすごく頑張ってくれているところで、なんとか先発で完投できたらいいなと思っていたので。最後まで思い切って腕振って投げました」と、その熱投を振り返りました。

続いてマイクを取った佐藤選手は、9回の3アウト目を奪った好守備について「（才木投手が）最後はフラフラだったんですけど、なんとか守備でカバーできてよかったです」と笑顔。勝利を引き寄せた第31号ソロにも「しっかり狙い通り打てたんで、いいバッティングができたと思います」と振り返り、ハイペースで本塁打を量産していることについても「一打席一打席集中して、積み重ねて、最終的にはもっと多く打てればと思っています」と語りました。

最後は次戦に向け「優勝がかかっている大事な時期なので、しっかり守備でもバッティングでも貢献できるように頑張ります」と意気込んだ佐藤選手。球場に集まったファンからも大歓声があがりました。