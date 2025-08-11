俳優ブラッド・ピット（61）の母ジェーン・エッタ・ピットさんが死去した。84歳だった。元小学校教師であり、後にスクールカウンセラーとして多くの子どもたちに寄り添ってきたジェーンさんは静かに息を引き取ったという。



【写真】在りし日の母ジェーンさんと並ぶブラピ

訃報が伝えられる数週間前、ブラッドは映画「F1/エフワン」のプロモーションのため出演した米番組「トゥデイ」で、母への愛情を公に語っていた。司会のサバンナ・ガスリーとの会話の中で、「毎朝あなたの番組を見ている母に挨拶したい」と語り、カメラに向かって手を振りながら「ジェーン・ピットへ。愛してるよ、ママ」と微笑みながらキスを送った。またブラッドは、母について「タブロイド紙では悪女のように描かれることもあるけど、母には悪意など微塵もない。とてもオープンで誠実、誰もが幸せになることを願っている人なんだ」と語っていた。



ジェーンさんは1940年、テネシー州メンフィスに生まれ、オクラホマ・バプティスト大学で夫ウィリアム・アルヴィン・ピット氏と出会い、ミズーリ州スプリングフィールドで3人の子ども（ブラッド、ダグ、ジュリー）を育てた。その人生は家族への献身に満ちており、地元紙「スプリングフィールド・ニュース・リーダー」の追悼記事ではその温かい人柄が紹介されている。



ブラッドの姪でジェーンさんの孫娘であるシドニー・ピットさん（24）はSNSで祖母の死を報告。「私たちはあなたが旅立つ準備ができていなかったけれど、あなたが自由に歌い、踊り、絵を描けるようになったと思うと少しだけ心が軽くなる」とつづった。さらに「祖母は誰よりも大きな心を持っていた。絵の描き方、強さ、優しさ、信仰、そして小さな喜びを見つけることを教えてくれた」と感謝の言葉を添えている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）