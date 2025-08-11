トルコ災害緊急事態対策庁（ＡＦＡＤ）によると、１０日午後７時５３分ごろ（現地時間）、トルコ西部内陸のバルケシル近郊でマグニチュード（Ｍ）６．１の地震が発生した。

震源地はトルコ最大の都市イスタンブールから約２００キロ離れており、北緯３９．２５度、東経２８．０７度、震源の深さは１１キロメートルとされている。ＡＦＡＤは、イズミル、マニサ、イスタンブールなど周辺地域でも揺れが観測されたと発表した。

トルコ内務省によると、午後１０時現在で計２０回の余震が発生し、そのうち５回はＭ４．０〜５．０の間だった。

これまでに２４件の被害報告が寄せられている。シンディルギ村では建物１棟が倒壊し、下敷きになった４人のうち３人が救出され、残る１人は捜索中だ。トルコ保健省によると、負傷者４人が病院で治療を受けているが、命に別状はないという。

国営放送ＴＲＴハベルは、揺れを感じた住民たちが近くの国立公園に避難したと報じた。

これに先立って４月２３日には、イスタンブール南東部のマルマラ海でＭ６．２の地震が発生し、１３秒間揺れが続いた。当時、市民２３６人が驚いて建物から飛び降りたり、パニック発作を起こしたりした。

地球を取り巻くプレートのうち、アナトリアプレート上に位置するトルコは、ユーラシアプレート、アラビアプレート、エーゲ海プレート、アフリカプレートという４つの大陸プレートに囲まれている。北アナトリア断層、東アナトリア断層などの主要な断層線に沿って地震が頻発している。

トルコ南東部のシリア国境付近では、２０２３年２月にＭ７．８と７．５の大地震が連続して発生し、約５万人が死亡する大惨事となった。