地位も美人妻も手にした「勝ち組男性」が、わざわざ「普通の女性」と「ガチ恋不倫」をしてしまうワケ

地位もある美人妻もいる…そんな勝ち組男性がワザワザ不倫をするワケ

つい先日、既婚者である有名編集者がインフルエンサーと不倫関係にあることを週刊誌がリークした。

同時に編集者の奥様がSNS上で不倫相手に苦言を呈していたことも話題となったが、SNS上では

「あんなに綺麗な奥さんがいるのになぜ不倫を…？」

「美人な嫁がいても男は不倫してしまうのか？」

と、女性を中心に論争が起きていた。

そこで今回は社会的地位と経済的な余裕があり、さらに美人妻までいるのに不倫にハマってしまった経験のあるAさんに話を聞かせてもらった。

Aさんは「あくまで僕の経験談と見解で宜しければ」と謙遜気味に話し出した。

美人妻を横浜に残し都内で複数の会社経営「平日はフリーダム」

「数は言えませんが、都内を中心に十数社の経営しています。仕事と子供の学校の関係で家族は横浜に住み、僕は都内にマンションを借りています。嫁は僕の一目惚れから結婚まで漕ぎ着けました。女優の吉瀬美智子さんに雰囲気が似ているかな」

基本的に週末は横浜に帰り家族サービスをするイクメンパパだが「平日に関してはフリーダムですね」と笑う。

「会食や付き合いで夜は大体外食で、そのままキャバクラやクラブに行くことが多い。その流れで女の子と遊ぶことは多いです。ただ僕の場合全てが遊びというか…基本“不倫”や“浮気” にカテゴライズされるレベルではないことがほとんどでした」

経営者がハマった“ガチ不倫”

そんなAさんも一度だけ“ガチ不倫” を経験したそうだ。

「彼女との出会いは、ちょうどコロナ禍の時。今まで頻繁にあった会食や飲み会も無くなってしまい、横浜の家にも気を遣って帰れずで孤独でした」

ガチ不倫のお相手は取引先の幹部で、容姿がいいというよりも仕事ができることで一目置いていたんだんとか。

「最初はまぁ飲み会終わりのワンナイトでした。それがコロナということと、その後も仕事で会うことも多くて回数を重ねていきました。でも僕の中で彼女に特別な恋愛感情はなかった。ただ付き合う気はなかったので勘違いさせないように、3ヶ月くらい続いてしまったので清算しようと思っていたんです」

いつものごとく彼女に誘われた際に、それとなく「もうこれっきりで…」とAさんが告げたところ「引くほど泣かれて『好きなんです！』って絶叫されました」と話す。

「こんな熱烈な告白されたことがないので、驚きました。それでもあくまで遊び。僕は号泣する彼女をなだめて帰しました」

号泣告白に根負け。心の隙間に入り込まれてしまう

だが、その後も仕事上会わないわけにはいかず、会食や飲み会を共にする機会は多かった。そして、また彼女といい雰囲気になってしまったようだ。

「いつも通り会社関係の食事会で一緒になり、帰り道が一緒なのでタクシーに乗っていると『今でも好きです』って言うんですよ。もう何回断ったかわからないくらいなのに…。なんていうか、心の隙間にいつの間にか入られてしまいました。今まで立場上、女性に口説かれることも多かったんですが、みんな僕のことを“スゴい人” としてフィルターかけて接してくるんです。彼女はそういうのがなくて、自分の立場を弁えていたし『奥さんがいても構わない』というスタンスだし、別に金銭目的でも仕事をもっとくれとかそういうわけでもない。本当にいい塩梅で僕の懐に入り込んできたんですよね…」

結局、彼女とはキチンとお付き合いをすることになったようだ。

「彼女は奥さんとは完全別キャラ。というか僕も、自宅に帰る時に車でも電車でも神奈川県に一歩でも入ったら、家庭モードのスイッチが入るようになっている。別人格とかではないけど、東京の自分と横浜の自分は完全に切り離していました」

ワンナイトだけのはずが彼女にハマってしまい苦しむように…

結婚してから初めての彼女。何回も拒んでいたが、付き合ってしまうと思いのほか本気になってしまったようで、Aさんは苦しむようになった。

「これまでずっと仕事が6割・家庭が4割。その割合でバランスよく生きてこれた。それが彼女に対する気持ちが盛り上がってくると、本来家族に使っていたはずの時間に彼女との約束を入れてしまうことが増えました。仕事が6割なのは変わらないけど、家族が2割、彼女が2割になってしまい…家族の時間に彼女の時間が侵食していくことで罪悪感を感じるようになりました。彼女のことは好きだったけど、悩んでいることが本当にしんどくなってしまってお別れしました」

別れ話が難航したことでAさんはふと芸能人が羨ましくなったようだ。

「正直、不倫がバレて謝罪している芸能人が羨ましかったです…。公式に謝れるじゃないですか。僕の場合、万が一、彼女がいることが嫁にバレたら、とても合わせる顔がなくて離婚していたと思いますもん…」

美人妻がいるのに普通の女性と不倫をする理由

しかし、なぜ吉瀬美智子似の嫁を持ってしてまで“普通” と言い切る女性と不倫に至ったのかが女である筆者には到底理解できなかった。

「確かに嫁はすごく綺麗。大学時代なんてモテすぎて、マドンナ的存在でした。僕はずっと遠くから『いいなぁ』と思っていたけど、会社経営がうまくいくまでLINEもできないような間柄でした。反対に彼女は本当に普通の人。容姿も性格も普通。でも正直、嫁が綺麗な分、普通が一番ブッ刺さる。僕みたいに一定以上のお金を持っていると、ものすごく綺麗な方からのお誘いも多いんです。芸能系かじっている方とか、夜のお店の方とかね。でも東京の綺麗な人が僕みたいな人間を誘ってくる時って、もうギラついているというか、恋以上の何かしらのメリットを見出そうとしているのが透けて見えてしまう…。怖いんですよ。狩人みたいで（苦笑）」

そんな狩人たちの中、不倫とはいえ金銭やメリットを求めず純粋に「好き」と伝え続けてくれた彼女は、Aさんの懐に針の穴に糸を通すようにスゥーっと入り込んでくる感覚だったそうだ。

「本当にスーっと入ってきてビッタリ縫われた感覚でした。周りにも『なんであんな綺麗な嫁がいるのにあの子と付き合ってるの？』とはよく言われていました。理解できないって言われることが多かったです」

当たり前だが、Aさんの元彼女は今もなお別れに納得はしていない。定期的に「よりを戻したい」と連絡がくるそうだ。

「彼女のことは好きだけど、もう僕自身の問題で嫉妬したり、家族を一番に思えない自分が嫌なんです。だから、後腐れない少しお金がかかるお姉さんとの遊びくらいにとどめておきたいと思います」

男性心理もなかなか複雑なようだ…。

