高市早苗と小泉進次郎が総理になれない「決定的な理由」！水面下で繰り広げられる自民党長老たちの激しい攻防

辞めるものか！ ねばる石破総理。しかし、タイムリミットは迫っている。水面下では、次期総理をめぐり激しい攻防が繰り広げられている。

「辞めるなんて一言も言っていない！」

「辞めるなんて一言も言っていない！ 怒りより先に絶望がくるよ。でも、あんな輩には負けてられない」

長年の付き合いがあるジャーナリストの鈴木哲夫氏が電話をすると、石破茂総理はこう怒りをあらわにしたという。7月23日、毎日新聞と読売新聞が「石破首相退陣へ」と速報を打った時のことだ。

「総理を下ろしたい勢力が『流れ』を作るために、石破さんが言ってもいないことを記者にリークして書かせたということでしょう。石破さんは『続投は考えに考えた結果だ』と怒っていた」（鈴木氏）

石破氏は「政治空白を生むことがないよう責任を果たす」として、当面の続投を表明している。しかし、問題は「いつまで」続けるかだ。

「石破さんは『戦後80年』の意味は大きいと言っていました。8月15日の終戦の日に向けて、あの戦争がなんだったのか政府として総括しなければならないと。また8月22日まで横浜で開催するTICAD（アフリカ開発会議）にも出席すると宣言していました。8月末に参院選の総括をすると言っており、そこが次の山場となるでしょう」（同前）

やるべきことを終えれば、身を引くーそれならば、毎日と読売の速報もあながち噓ではなかったことになる。しかし、報道が先行したことで、石破氏は頑なになってしまったと政治部デスクは説明する。

「退陣を表明すれば、政権はレームダック化し、日米の関税交渉もTICADも暗礁に乗り上げる。だから、石破さんとしては『いずれ辞めるけど、タイミングは任せてくれ』というニュアンスをうまく周囲に伝える必要があった。それが不意打ちの退陣報道で台無しになった。石破さんは怒りから『絶対に辞めない』モードになってしまった」

石破氏は退陣報道が出たその日に、自民党本部で麻生太郎氏、岸田文雄氏、菅義偉氏と「歴代総理会談」を実施。会談後、「私の出処進退については一切話に出ていない」と言い張った。もちろん実際は違った。産経新聞コラムニストの乾正人氏が言う。

「麻生さんは開口一番、『石破自民党では選挙に勝てない』と言い、辞任の言質を引き出そうとした。しかし、石破さんは粘り腰で突っぱねた」

「石破後」を見据えた、党内の攻防

これに焦ったのが岸田氏だ。石破氏の強硬な姿勢で党がバラバラになれば、自分にも「任命責任」が降り掛かってくる。ある自民党の閣僚経験者が内幕を語る。

「歴代総理会談の中身が新聞各社に漏れ、実は石破総理の出処進退の話が出ていたことが明らかになりましたが、これをリークしたのは岸田さんです。実際、岸田さんもその場で、『皆の声を聞いた上で見通しを示すことが必要だ』と石破さんに言っている。岸田さんは必ずしも石破さんの味方ではないということを示しておく必要があった」

石破政権の余命はそう長くない。だから歴代総理会談では石破氏を牽制しつつも、旧岸田派の面々には表立って「石破おろし」に加担しないよう指示を出している。状況を見極めようというわけだ。

かように「石破後」を見据え、党内では水面下の攻防が激しさを増している。

では「ポスト石破」の有力候補はいったい誰なのか。前出の政治部デスクは「野党とのパイプが評価基準になる」と言う。いまや衆参で少数与党となってしまった自民党は、どこかの野党と連立を組まなければ法案を通せない。

高市と進次郎が難しい決定的な理由

産経新聞社とFNNが26、27両日に実施した合同世論調査で次の首相にふさわしい政治家を尋ねたところ、高市早苗氏が22・4％でトップとなった。しかし、「野党との協調」という基準で見れば、厳しい戦いを強いられそうだ。

「高市さんは積極財政派という点では国民民主党と考えが一致しますが、国民民主の支援組織である連合はウルトラ保守の高市さんを受け入れられないでしょう。そもそも高市さんは総理就任後も靖国を参拝すると公言しており、それだと公明党も支えづらい」（前出・鈴木氏）

同じく人気者の小泉進次郎氏はどうか。小泉氏の背後には日本維新の会と太いパイプを持つ菅氏がおり、維新との協調については問題なさそうだ。しかし、当の菅氏が周囲にこう漏らしているという。

「進次郎は出したいけど、一方で今出して傷をつけるようなこともしたくない……」

そもそも小泉氏はまだ経験が浅く、長期にわたって表舞台に立ち続けるとボロが出る。菅氏がそれを痛感したのが、前回の総裁選だった。

そのため「進次郎総理」であれば、就任して勢いがあるうちに解散→総選挙が前提になる。しかし、今の自民党にそのような雰囲気はない。

「そもそも参政党がこれだけ勢力を伸ばすような情勢で、解散を打つのは危険すぎます」（自民党関係者）

「週刊現代」2025年08月18日号より

