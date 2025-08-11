「シカト」はなんの略？「シカトする」ってよく使うけれど…？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「シカト」はなんの略語？ 「シカト」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、花札が語源となっているそうです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「鹿十（しかとお）」を略した言葉でした！ シカトとは、「無視する」「仲間はずれにする」など、相手を意図的に無視する行為のことを指す言葉で、花札の十月札の絵柄である「鹿十（しかとお）」が語源となっているのだそう。 紅葉とともに描かれているシカがそっぽを向いていることから、なにかを無視する際に「鹿十（しかとお）する」といった隠語ができ、それがいつしか省略されて一般的に広まったといわれていますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答を複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『雑学.com』

・『Japaaanマガジン』

ライター Ray WEB編集部