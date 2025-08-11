クリスタル・パレス鎌田大地、開幕前ラストゲームで好プレーも負傷交代…監督が状態を説明

英プレミアリーグ開幕前に行われる恒例のFAコミュニティシールド。

日本代表MF遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリヴァプールと日本代表MF鎌田大地が所属するFAカップ覇者のクリスタル・パレスが、10日にウェンブリー・スタジアムで激突した。

鎌田は先発するも前半20分すぎに負傷交代。一方、遠藤はリヴァプールが1点をリードした後半途中に投入されるも、その後、同点に追いついたパレスがPKの末に優勝を飾った。

試合後、パレスのオリヴァー・グラスナー監督は、鎌田が膝に痛みを感じていたとしつつ、「彼はそれほどひどくないと感じているが、痛みがあった。明日、詳しく診察する。おそらくそれほど深刻ではないが、1〜2試合を欠場する可能性がある」とコメント。

鎌田は優勝後に喜びの写真をSNSに投稿しており、おそらく重傷ではないはず。

『The Athletic』は、「FAカップ決勝で主役を務めた時のプレーの片鱗を見せたが、脚の怪我で退場」としつつ、鎌田に7点の評価を与えていただけに軽傷であることを願うばかりだ。

鎌田大地の「最強チームメイト」ベスト11が強い！

パレスは17日のプレミアリーグ開幕戦でチェルシーと対戦する（リヴァプールは15日にボーンマスと対戦）。