戦後80年、シベリア抑留の新たな歴史――「日本人民間抑留者」と、その家族たちが懸命に刻んだ「脱露の記録」

切り捨てられた「シベリア抑留者」の悲劇

2025年はソ連が対日参戦し満州国との国境を超えてから80年目の節目に当たる。1945年8月9日に始まった侵攻で日本統治下の南樺太はソ連に占領され、そこで普通の暮らしを営んでいた人々は突如シベリアへと抑留された――。

1946〜48年にかけて南樺太で様々な理由からソ連軍に突然逮捕され、囚人としてシベリアのラーゲリに連行された人々は、過酷な労働を強いられた末に刑期があけてもソ連に残留させられた。彼らが“発見”されたのは、ソ連崩壊後のことだった。

軍人の悲劇として知られるシベリア抑留だが、数多くの民間人が囚われて行方不明者として家族と引き離されたことはほとんど知られていなかった。組織的な連行ではないことから、名簿もなく引き揚げ事業の対象から外される。彼らは、生きのびるためにソ連国籍を取得すると「自己意思残留者」として日本政府から切り捨てられた。

ノンフィクションライターの石村博子さんが上梓した『脱露 シベリア民間人抑留、凍土からの帰還』（KADOKAWA）は、歴史のクレバスに落とされた名もなき民間人の足跡を明らかにする。8年強の取材で浮かび上がったのは、過酷な運命を背負わされた人々の尊厳をかけての生々しい格闘の物語だった。

本書は7月17日に発表された「第47回講談社本田靖春ノンフィクション賞」の受賞作でもある。

石村さんは次のとおり受賞のコメントを出した。

「軍人ではない、民間人のシベリア抑留者に関しては公的資料も乏しく、手記もわずかなものが断片的にしか残されておらず、これまでまとまった書籍は存在してきませんでした。

日本政府から「自己意思残留者」として切り捨てられた方々ですが、故国と家族を思いながら異郷の地で生き抜いた皆さんは、確かに「そこにいた」のです。

戦後80年の節目となる今夏に、顧みられてこなかった小さな声を集め、紡がせていただいた拙著が栄えある賞を受賞したことをたいへん嬉しく思っております」

本稿では、『脱露』から、その一部を抜粋してお届けする。

今回、紹介する三浦正雄氏も13歳で終戦を迎え、一時は稚内に脱出する。しかし、父や兄妹の消息を確かめに樺太に逆密航したことから逮捕され、以後51年間、日本にもどれなかった。以下は、三浦氏と父を引き裂いた悲劇に至るまでの物語である。

三浦正雄 略年譜

1932年 8月1日 樺太留多加郡能登呂村大字大吠に生まれる

1945年 8月 終戦、父の友人と共にボートで稚内に脱出

1946年 7月末 樺太に逆密航、ソ連の巡視船に捕まり逮捕

1947年10月頃 国境侵犯罪で1年半の懲役刑。その後大陸へ連行されマリインスク収容所に

1948年8月刑期が終わり釈放、1ヶ月かけて指令されたカザフスタン・イリまでたどり着く

9月〜 朝鮮人ソンの家の世話になる、コルホーズで働く

1950年〜 独立した漁師として働く

1958年 トラクターオペレーターの資格を取る

1964年 ニーナと結婚、その後1男1女を授かる

1970年〜 ウシュジャルマ村で猟師を生業に

1982年 カザフスタンで第一の猟師の称号と「サムライ・ミウラ」の異名を持つ

1987年 7月 観光ツアーで日本に。兄の義雄と20分だけの再会

1995年 6月 最初の一時帰国

2001年 1月 2度目の一時帰国

2002年 2月 永住帰国、ニーナ心臓手術

2022年 1月19日 肺炎のため死去、89歳

少年の冒険物語

三浦正雄氏の急速回転の人生は一三歳から始まった。それも、“敵国”の軍人によって捕らえられ、訳も分からぬうちにシベリアの収容所に送られるという、悪い冗談のような始まり方である。正雄氏はその運命を受けて立ち、自分の道を切り拓いていく。家族はいない、言葉も通じぬ、帰るべき日本はあまりに遠い──途方に暮れて打ちひしがれ、いつ消え去ってもおかしくない境遇だったが、それらを撥ねのける“少年力”と機智を持っていた。

逞しく成長し、カザフスタンの片田舎で第一級の猟師となって「サムライ・ミウラ」の異名をとるまでの足跡は、人との奇縁と情に満ちている。

日本に永住帰国した正雄氏に、多くの人が話を聞きに来た。私も何度か自宅にお邪魔して、その度に夫人のニーナさんの絶品の手料理をご馳走になった。正雄氏とその関係者を含めた証言記録は戦争の苛酷さを背景にしているが、生き抜く意思を燃やし続けた‟少年の冒険物語”の感もある。

なお、本章では少年時代は「正雄」、一人前に稼げるようになってからは「正雄氏」と区別して表記している。

墓の前の花

正雄は樺太留多加郡能登呂村大字大吠という亜庭湾に面したところで一九三二年、三浦家の四男として生まれた。家族構成は次の通りだ。

父／寅次 牧畜業の手伝い 母／早くに死去したため名前分からず

長兄／寅雄、徴兵で陸軍へ、沖縄戦で戦死

次兄／義雄、日本に引き揚げ後、正雄氏と再会

三兄／幸雄、徴兵で陸軍へ、その後のことは分からず

姉／タケ子

弟／光雄、五歳ごろ死去

父親・寅次は、同じ村で牧畜を営むホシミさんという人のところで働いていた。

母親は正雄が五歳のころ病死する。どんな病気だったかは知らないが、家で長いこと寝たきりだった様子は記憶に残っている。病院までは遠く、たとえ近くにあってもお金の面で入院させることはできなかったろう。母親との触れ合いの思い出は淡くて、時々膝に乗って髪を櫛でとかしてあげたことくらいしか思い浮かばない。

亡くなったときは、木を組んで作ったやぐらの真ん中に棺を安置し、荼毘に付した。「焼いた後、弟と一緒に箸で骨を拾って箱に入れました。それも思い出のひとつです」

その三年ほど後、三歳下の光雄も突然のように亡くなった。

五月頃、ニシンをとるため光雄を連れて正雄は海岸に出かけた。ニシンの大群が産卵のため海岸に群来るシーズンで、子どもでもいくらでも手ですくい獲れる。正雄たちはバケツ一杯のニシンを家に持ち帰った。「頭が痛い」と光雄が訴え始めたのは、帰って間もなくだ。頭痛は次第にひどくなって、出始めた咳も止まらなくなる。兄の寅雄が呼んできた医者は脳髄炎と診断して（細菌性髄膜炎であろう）、注射をすれば苦痛はとれるが治すことはできないと告げた。注射を打たれた光雄はすぐに眠り、その後高熱が出て翌朝息を引き取った。

母親と同じような火葬を施すと、遺骨は母親の隣に埋めてあげた。一年後、二人の墓に行ってみると墓の前に花が咲いている。誰も植えていないのにどうしてだろうと思って見つめていると、近づいてきた老人が「鳥がここに種を持ってきたんだろう」と教えてくれた。

綺麗なピンク色の花で、二人が一緒にいて喜んでいることを知らせているのかなと思った。

一人ぼっちの正雄に最後の挨拶をしたフクロウ

光雄の死の前後と思うが、牧場の経営者のホシミさんが牛の角で突かれ不慮の死を遂げて、牧場は他の人に渡ってしまった。寅次が炭焼きを生業にするようになったのは、仕事場を失った苦肉の策だったかもしれない。

太平洋戦争が始まったころ、寅次は再婚をするのだが、女性は子どもたちに対してやさしくなかった。厳しくしつけようとしてか、箸の持ち方ひとつにも文句を言ってつらくあたった。兄姉と寅次との間は決裂し、寅次は再婚相手と一緒に家を出てしまう。残った家には子どもたちが暮らし、正雄の世話は兄や姉たちがしてくれるようになった。小学生の正雄は、授業が面白くなく、学校に行くのが好きではない子どもだった。学校まではずいぶん遠く、冬、雪が多くて家から出られない日が続くと自然に行かなくなってしまった。結局、学校通いは三年くらいで終わってしまう。

「だから、日本語の漢字はあまりできません（笑）」

学校よりも狩りをする三歳上の幸雄兄にくっついて山に入って行くのが好きだった。狩りのまねごとで小石を投げるうち、鳥を仕留められるようになって兄からもほめられた。

ある日、幸雄兄が子どものフクロウを山から持ち帰ってきた。弱ったフクロウはかわいそうだったので、皆で鳥かごに入れて飼うことにした。正雄はきょうだいのなかでいちばんフクロウをかわいがった。エサになるネズミを毎日のように捕まえては食べさせてあげたので、気持ちが通い合うような感じがした。

そうこうするうちに姉のタケ子が豊原在住の男性に嫁いで家を出てしまう。義雄も幸雄も召集されて軍隊に入り、一人ぼっちになった正雄は、父親の友人の窪田重雄氏の家で暮らすよう手はずを整えられた。幸いにも窪田夫妻は快く正雄を受け入れ、自分の子どもたちと分け隔てなく面倒を見てくれる人たちだった。

窪田宅に移った正雄が気がかりだったのは、自分の家の鳥かごに入ったままのフクロウのことである。窪田氏の家から自宅までは四キロほどもあったが、二、三日に一度は帰り、フクロウのためにネズミをとってはかごに入れてあげた。あるとき、エサのネズミに襲われて、フクロウは片目をかみちぎられてしまう。片目になってしまったかわいそうなフクロウ。

数ヶ月後、ソ連の軍隊が北から攻めてくるという情報が飛び込んできて、みながパニック状態に陥った。どこに逃げよう、山の中に身を潜めようか。大人たちが慌てふためくなか、正雄はフクロウのことが頭に浮かんだ。逃げたらフクロウにエサをあげることはできなくなってしまう。急いで自分の家に戻った正雄はフクロウのそばで暗くなるのを待った。あたりが真っ暗になると、鳥かごの扉を開けてあげた。異変を感じたフクロウは扉から体を出すと、ふわりと飛んで窓の前の枝にとまり、まもなく夜空のかなたに飛び立っていった。

ああ、森に帰っていったんだ。そう思いながら眠ってしまうと、深夜二時ごろ「コロコロコロ……」という鳴き声が聞こえてきた。目を開けると、いなくなったはずのフクロウが窓の前の枝にとまっている。自分に別れの挨拶をするため戻ってきたのだろうか。見つめていると、どこかに飛んで消えていった。

「それで、早朝、眠ったままでいるとマサオー、マサオーと、誰かが私を呼ぶ声が聞こえてきたんです。びっくりして起きてあたりを見回しましたが、誰もいないんですよ」

あのフクロウが遠くから呼んだのかもしれない。

つづきは、後編『「マサオ! どうしてここに来たんだ! 今、ここはソ連だよ!」…シベリアに連れていかれた13歳の少年が父と別れた「最後の記憶」』でお届けする。

