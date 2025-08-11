【太平洋戦争】敗戦後30年も「たった一人、ジャングルで戦い続けた日本兵」、その「極限サバイバル手記」の”ヤバすぎる中身”を公開する《アリに鼓膜をガリガリ食い破られた》《ムカデに噛まれた腕が丸太のように膨張》

その男はなぜフィリピン・ルバング島のジャングルで太平洋戦争終結後も約30年間、戦い続け、孤独と恐怖を克服して生き延びることができたのか。スパイ養成機関「陸軍中野学校」出身の小野田寛郎少尉(1922〜2014年)の自伝『たった一人の30年戦争』(産経NF文庫)がこの夏、初めて文庫化され、日本人の魂を揺さぶる衝撃作として話題になっている。

アリに鼓膜を食い破られ、ムカデに腕をかまれ、サソリの恐怖に襲われる日々。24時間365日、心が休まる合間が全くない中で小野田が身に着けた極限サバイバル術は、令和の日本人にも学びの宝庫だ。そんな本書から一部抜粋・再構成してお届けする。

「ガリガリッ！」アリに鼓膜を食い破られ、激痛で飛び起きた夜

私の左耳は、いまもまったく聞こえない。

ジャングルで寝ているとき、アリに鼓膜をかじり取られたためである。

突然、「ガリガリッ！」と雷が落ちたような大音響と、気が狂いそうなほどの激痛で、深夜、私はとび起きた。

左耳から血がしたたり落ちていた。私は一瞬、狙撃された、と思って銃を構えたほどである。

耳の中に何かいる。水筒から水を耳に流し込んだ。体長二・五センチくらいの真っ黒いアリが水と一緒に出てきた。

牛を殺し、五十キロもある肉を背負って移動を続けると、肩が凝り、耳だれが出てくる。そのにおいでアリがやってくるのだ。深夜の警戒は音が頼りだ。耳栓をして眠れば命を落とすことになる。

私たちは、銃を持った敵以外にも、警戒しなければならない相手がたくさんいた。

ルバング島の山間部は、全山アリの巣といっていいほど数も種類も多かった。

赤いアリ、真っ黒いアリ、延々数十メートルも隊列を組んでえさを運ぶ“兵隊アリ”。外敵に会うと強い酸を放つ赤いアリは、小便をかけると白い煙が立ち昇った。

ハチのような針を持っているやつも五、六種類いて、刺されるとたちまち腫れあがり、熱まで出た。

ムカデに噛まれ、腕全体が丸太のように膨張

ムカデも油断できない敵だった。こいつに手をやられると腕全体が丸太のように腫れ、やっと腫れが引いたあとも傷口が化膿する。私の右手首には、いまでもその傷跡が残っている。

落ち葉の下には、よくサソリがひそんでいた。

露天で寝るときには、三メートル四方の落ち葉や朽ち木をきれいに取り除かなければ危ない。

それでも、明け方ふと目を覚ますと、枕にしている水筒の下にいたことが何度かあった。

胴回りが太ももぐらいあるニシキ蛇もいた。

毒蛇にやられるとイチコロだが、蛇は岩があって湿っぽい「ヘビ山」など三ヵ所に生息地が決まっていたので、私たちは足早に素通りした。

島にやってきた捜索隊や報道陣の中には、マラリアにかかった人もいると聞いた。

蚊もやっかいな相手である。蚊は人間の体臭で集まってくるので、発汗しないことが条件だ。

私たちは比較的涼しい、風通しのいい場所、月明かりのない山の斜面を選んで眠ることにしていた。

毎日の検便で“健康診断” 量と硬さと粒子がバロメーター

私たちは、寝ぐらはもちろん、足跡、食糧を採った跡、炊事、用便の跡まで、あらゆる痕跡を消す工作をした。痕跡を残せば、長年の間には統計的に私たちの行動パターン、雨期の潜伏場所などの条件を敵に割り出されると警戒したからである。

背負って歩く約二十キロの生活必需品の中に、長さ三十センチくらいの竹の棒があった。毎日必要な“簡易トイレ”をつくる道具だ。便所は竹棒で直径十センチ大の丸い穴を掘る。深さは滞在する日数によって決めるが、二、三日の滞在ならば四十センチぐらいだ。

使用したら、平らな石でふたをして臭気の発散を防ぐ。立ち去るときは、掘った土で穴をふさぎ、落ち葉や小枝で痕跡を覆ってしまう。用便中、敵の接近を察知したこともあった。片手で復旧作業をしながら、もう一方の手で銃の弾倉を点検し、蛮刀のベルトを腰に巻く。「ウンコぐらいゆっくりさせてくれよ」と思ったものだ。

トイレットペーパーなんて気のきいたものはあるはずもない。木の葉っぱで代用した。木の葉の裏は細い毛のようなトゲがあるので、ズボンにこすりつけてトゲを落として使用した。

汚ない話が続いて恐縮だが、便は私たちの健康管理の重要なデータだった。

毎日、必ず検便をした。量と硬さと粒子を調べる。こなれが悪く粒子が粗いのは、胃の働きが十分でない証拠、軟便は腸の吸収が悪い結果である。

【日本敗戦から30年間、たった一人で戦い続けた男】あの「小野田寛郎」が語った「わが終戦記念日」の壮絶秘話、”あの日”と”日本帰国後”に直面した「本当のこと」《戦後80年》《太平洋戦争》