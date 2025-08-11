¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡Û¡ÖÉô²¼¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¿¦¾ì¤ÎNG¹ÔÆ°¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡ÖÉô²¼¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÁÌä
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²¼¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¤Ä¤¤¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¡©¡×
¡¦¡Ö¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÆ±Î½¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¾å»Ê¤Ø¤È¾º¿Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÊ¹¤Êý¡¢¼Â¤Ï¡ÖÉô²¼¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤ä¡Ö¾º¿ÊÄ¾¸å¤Î¾å»Ê¡×¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸¶°ø¤òÊ¹¤¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Åú¤¨¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈµÍÌä¡É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¡È¼ºÇÔ¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾å¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Éô²¼¼«¿È¤â¡¢¡Ö¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅú¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¡¢
¡¦¤È¤Ã¤µ¤Ë¾ì¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×
¡¦ÆâÍÆ¤ÎÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡ÖÊ¿¼Õ¤ê¡×
¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Èº¬ËÜÅª¤ÊÍ×°ø¡É¤ä¡ÈËÜ²»¡É¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤¬°ã¤¦
¤³¤³¤Ç¡¢Î©¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÉô²¼¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·°ìÅÙ¾º¿Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Î©¾ì¤Ï¡ÖÆ±Î½¡×¤«¤é¡ÖÉ¾²Á¼Ô¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡½¡½
¡¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡ÊÉô²¼¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ë
¡¦¾ðÊó¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡Ê¾å»Ê¤ÏÂç¶É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Éô²¼¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÇÊÒ¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Éô²¼¤Ï¤³¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¾²Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×
¡Ö¸«Åö°ã¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ËÜ²»¤¬°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ö¼Â¼ÁÌä¤Î¸ø¼°¢¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¡×¡Ö¤À¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤º¡ÖÆ¬¤òÂ·¤¨¤ë¡×ºî¶È¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¡Ö¼ÁÌä¡×¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éô²¼¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë