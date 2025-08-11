「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に”やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

優秀ゆえに「変化が怖い」

レールを外れるということ。

それは、単なるキャリアの変更ではない。

自分が築いてきた社会的な立場や、

「私はこういう人間だ」という確信を、

一度まっさらにするという行為である。

だから、多くの人は、現状を守る。

それが安全で、理にかなっているように見えるからだ。

けれど、その「安全圏」こそが、

変化を遠ざける静かな鎖になっている。

これに気づくのは、たいてい、ずっと後になってからだ。

そして、気づいたときには、もうすでに、身動きが取れなくなっている。

「正解じゃないと」価値がない

優秀さがもたらす最大の罠――

それは、「正解を選び続けなければ、私は空っぽになる」という、恐れである。

その恐れが、変化する力を少しずつ奪っていく。

そしていつしか、既存の枠組みの中で成果を積み重ねることだけが、“前進”と定義されてしまう。

そして皮肉なことに、知性が高く、誠実で、努力もできる人ほど、

この構造は、より巧妙に――そして強固に働いてしまうのだ。

（本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です）