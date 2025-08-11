昨年に公開され数々の映画賞を総なめにした映画『正体』にて、第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人監督とキャメラマン・木村大作が初タッグを組み、北陸の港町を舞台にした完全オリジナル脚本で描く、映画『港のひかり』が11月14日(金)より全国の劇場にて公開。この度、本ポスタービジュアルが解禁された。

主人公の元ヤクザの“おじさん”を演じるのは7年ぶりの単独主演作となる舘ひろし。歌舞伎界の新星として注目を集める尾上眞秀が盲目の少年・幸太を、成長した青年・幸太を人気と実力を兼ね備えた眞栄田郷敦がそれぞれ演じる。おじさんと幸太との年の差を超えた、十数年の友情を描いた感動エンタメ大作となっている。

今回解禁となった本ポスタービジュアルの中央、静かな海辺の桟橋に腰を下ろすのは、舘ひろし演じる“おじさん”こと三浦。その前に立ち、白杖を手にしているのが、まだ幼い頃の幸太（尾上眞秀）。目は見えなくても、少年・幸太はまっすぐに三浦を信じている。その時の互いの気持ちが見えるような印象的な場面が活写されている。

そして、下段にはティザービジュアルから新たに追加された大人になった幸太（眞栄田郷敦）。三浦のおかげで目が見えるようになった幸太は、その目線の先にどのような“ひかり”を見ているのか。そして、上段で三浦が見据える先には何があるのか。時を超え交差するまっすぐな眼差しが本作の濃密で骨太な人間ドラマを予感させるビジュアルになっている。

2012年北陸の漁村がこの物語の舞台。三浦は元ヤクザという過去をもちながらも、漁師で日銭を稼ぎながら細々と生活していた。家族や友達もおらず、ささやかな楽しみといえば居酒屋のカウンターで一人晩酌をすること。

ある日、三浦は通学路で白杖をついて歩く少年の幸太（尾上眞秀）を見かける。弱視を患う幸太を、同級生の子どもたちは、わざと転ばせて笑いものにしていた。交通事故で両親を亡くし、叔母・美和子（MEGUMI）に引き取られるが、美和子はろくに育児もせず、その交際相手の島木（赤堀雅秋）からは暴力を振るわれていた。事情を知った三浦は、孤独な幸太にどこか自身の姿を重ね、自分の船に乗ってみるかと誘う。どこにも居場所がなかった者同士、年齢差を超えた特別な友情を築いていく。

時は流れ、12年後。突如として行方がわからなくなった三浦を探していくうちに幸太はとある秘密を知る。少年だった幸太は、十数年の時を経て、どのような成長を遂げたのか。そして、三浦と再会を果たし、二人はどのように歩んでいくのか。

【作品情報】

■監督・脚本：藤井道人

■企画：河村光庸

■撮影：木村大作 ■美術：原田満生 ■音楽：岩代太郎

■出演：舘ひろし、眞栄田郷敦、尾上眞秀、黒島結菜、斎藤工、ピエール瀧、一ノ瀬ワタル、MEGUMI、赤堀雅秋、市村正親、宇崎竜童、笹野高史、椎名桔平

■タイトル：港のひかり

■公開表記：2025年11月14日（金）全国公開

■配給：東映 スターサンズ

©2025「港のひかり」製作委員会

