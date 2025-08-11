寺公式が発信「ポテチは精進料理です！！！」力強い投稿に7万いいね「斬新」「ノリ塩もセーフ」【ママリ】

「ポテチは精進料理」寺公式の発信に7万いいね「油はいいの？」「お坊さんが言うなら間違いない」

定番スナック菓子のポテトチップス。ジャンクフードの代表のように思われがちで、仏教の修行などで食べる精進料理からは大きく外れるイメージがあります。だけど、ポテチの材料をよくよく考えてみると…？





みんな忘れてるみたいだから言うけど



ポテチは精進料理です！！！



大切だからもう一度



ポテチは精進料理です！！！



塩と！芋！のみだぜ！！！！！！！

投稿者・臨済宗妙心寺派 松壽山不徹寺さんは、ポテチについて衝撃の投稿をしていました。

たしかに、ポテチはジャガイモを油で揚げて塩で味付けをしたもの。肉や魚を使っていないので、精進料理の定義から外れないそうです。油についても動物性ではなく植物油を使えばOKだと、臨済宗妙心寺派 松壽山不徹寺さんはリプライ欄で語っています。



この投稿に「斬新な精進料理」「ノリ塩もセーフ」などのリプライが寄せられました。味気ない・質素と言われがちな精進料理にもさまざまな楽しみがあるのですね。お寺の発信で新しい視点を得られる投稿でした。

ネコっぽすぎる！生えていたものの正体に10万いいね「これが擬態か」「にゃんこ大戦争みたい」

投稿者・洗手院(千手院)さんが投稿していたのはあるキノコの写真。さまざまな色や形があるキノコですが、投稿されていたキノコはちょっとめずらしい形をしていたそうで…。

©︎senjuin1010

©︎senjuin1010

父親が発見したキノコ、完全にネコなので見て。

投稿者である洗手院(千手院)さんのお父さんが見つけたというキノコ。よく見ると困り顔のネコのような表情。困ったようなちょっとへそを曲げたような顔が愛らしくて、なかなか愛嬌があるお顔です。後ろにあるキノコも同じように耳と顔のようなものがあり、そちらも困り顔なのがたまらないですね。



この投稿に「これが自然界の擬態か」や「にゃんこ大戦争みたい」などのリプライがついていました。自然の中でこれほどネコっぽいものが見つかるということに驚きです。発見したらワクワクしてきそうですよね。かわいくて不思議なキノコに、思わず笑顔になれる投稿でしたね。

「買うのに躊躇する…」共感の6.5万いいね「わかりみがすごい」「とにかく軽いが勝ち」

20代のころは靴や服、鞄などのファッションアイテムを選ぶ際には、デザインを重視していたという方もいるのではないでしょうか。しかし、歳を重ねるにつれデザイン以外の点にも目を向けることがあるのでは。



投稿者・あめ(@samegokigen)さんは、20代のころには気にしたことのなかった、ある点も重視するようになったそうです。どんなにデザインが気に入っても、買うのをためらってしまう点とは？

20代の頃は気にしたこともなかったけど、靴もカバンもコートも、とにかく「軽さ」を重視するようになった。どんなにデザインが気に入っても、身につけて「重い」と感じる物は買うのを躊躇する…

あめさんが買うのをためらう点は、身につけて「重い」と感じる物だそう。とにかく「軽さ」を重視。肩こりや体力の問題から、歳を重ねるにつれ、重さや使いやすさに目を向けるようになるのかもしれませんね。特に日常的に身につけるアイテムほど「軽さ」を重視し、身軽に動きたいのではないでしょうか。



この投稿には「カバンもコートも靴も、軽い物の快適さを知ったら重い物はもう無理」「年々、軽さ、小ささ、重視になっていっています✨」といったコメントが寄せられていました。ファッションも年齢に応じて変化し、それもまた楽しみ方なのだと感じますね。思わず深くうないてしまうすてきな投稿でした。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）