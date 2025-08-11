【結果はシロだった】ホスピス最大手・医心館「不正請求疑惑」…スクープ報道と「違いすぎた」調査報告書の内容

調査委員会の結果は「シロ」

8月8日、「診療報酬を過大に請求している」との疑惑が持たれているホスピス運営会社「アンビスホールディングス」について特別調査委員会による報告書が公表された。

その結果は「診療保険請求の要件を満たしていない可能性が高い案件は全体の0.05%程度であり、それ自体も、記録の不整備等に起因する事案であって、架空の事実を捏造したような悪質な不正請求の事案とまでは認められない」というものだった。

同社の看護職員は、匿名で筆者にこう憤る。

「報道があってから、（私たちが）悪人扱いされることも多くありました。正直、辛かったです。裏どりが甘い、放火的な報道に振り回された4ヵ月でしたが、報告書が『不正は認められない』と発表したことに心の底から安心しています」

組織ぐるみで不正を指示が行われたという報道もあった。しかし筆者が会社の幹部を取材したところ、数百回に及ぶ行政による通常の実地指導を普通に受け、かつ、厚生労働省による摘発監査などは一度も受けていないという。社内では、独自調査として報道を続けてきた共同通信社に対する訴訟も求める声も高まっているようだ。末期がん患者などのためのホスピス型住宅を全国に130ヵ所も構える業界最大手に何が起きたのか。

ことの発端は、今年3月23日に共同通信社が発表した「独自」記事だ。

＜全国に約120カ所ある末期がんや難病患者向け有料老人ホーム「医心館」のうち複数のホームで、併設の訪問看護ステーションが入居者への訪問について実際とは異なる記録を作り、不正に診療報酬を請求していたとみられることが23日、内部文書や複数の元社員の証言で分かった。元社員らは、必要ないのに訪問して過剰に報酬を請求する行為も常態化していたと指摘している＞（共同通信「【独自】ホスピス最大手で不正か 全国120カ所「医心館」」2025年3月23日より引用）

上記のように、全国に展開する末期がん患者など向けの有料老人ホーム「医心館」で併設する複数の訪問看護ステーションが、入居者への訪問回数を偽って報告。不正に医療報酬を請求しており、内部文書や元社員などの証言をもとに、不正が常態化していると報道した。

「独自」報道で上場来最安値に

これを受けて、医心館を運営する東証プライム「アンビスHD」は第三者による特別調査委員会を設置。4ヵ月以上にわたる調査が行われた。調査委員会は、外部の弁護士を委員長に485万件のメールや本社の役員から看護師・介護士など247人に及んだ。チャットやメールは消去されたものもデジタルフォレンジック（復元）も行われて調べられた。

この過程で、共同通信からは「独自」第二弾も報じられた。

入居者向けの訪問看護で不正・過剰な診療報酬請求が指摘されているホスピス型住宅最大手の「医心館」を巡り、訪問介護でも不正・過剰な介護報酬を請求していたとみられることが27日、複数の現・元社員の証言で分かった。共同通信が入手した社内のオンライン会議の動画では、会社ぐるみで不正を行っていた疑いも判明した。（共同通信「【独自】医心館、訪問介護でも不正請求か ホスピス最大手、会社ぐるみ疑い」2025年4月27日より引用）

この初期の報道の段階から共同通信は何度か取材を申し込んでいるが、アンビスHDは「具体事例を上げてもらえないと取材に対応出来ない」という理由で答えていない。ただ共同通信は、アンビスHDが取材に答えないことで疑念を深くしたのかも知れない。結果、このニュースは共同通信が配信契約を結ぶ全国の新聞社などを通じて2度にわたって流れた。また取材した記者は別のメディアでも、取材の内容に触れて伝え続けた。

3月21日に最初の記事が発表になったあと、アンビスHDの株価は終値ベースで614円あったものが、4月には上場来最安値の374円まで下がった。ネットで問題について語る医療系のユーチューバーやブログ記事が増えて、アンビスHDは袋叩きのような状態にあった。そもそも会社は2014年の創業から年間の売り上げを500億円まで伸ばし、非常に短い期間で東証プライム上場まで駆け上った。ホスピスという事業領域を切り拓いたパイオニアなのは疑いようがない。

アンケートでは「クロ」だったが……

末期がん患者らが、病院では在宅で暮らすという新しい領域に踏み込んだ柴原慶一社長の手腕は業界では注目の的だった。その一方で事業の成功に冷ややかな視線を向ける関係者もあった。そんななかで記事が出たことで、「急成長するなかでのひずみ」という紋切り型の批判を浴びたのだ。

アンビスHDの看護職員はこう話す。

「この報道を受けて離職する人間も増えました。現場では励ましてくれる人も多くいるのですが、心無い言葉を浴びせられることもあり、辛い時期が続いていました」

当時、筆者も取材を申し込んだが、特別委員会の調査が行われていることを理由に会社は表立って意見を出すことが出来なかった。

特別委員会が設置されてからおよそ4ヵ月後の8月8日、報告書が公表になった。報告書によると、調査チームは現場の介護・職員1800人あまりに対してアンケートを行ったとある。そのうち190人は「訪問看護記録に疑義がある」と答えている。そこで調査員は、190人を個別に呼び出して、聞き取りを始めた。

ここを掘れば、架空の請求など記事でも報じられた不正の実態が出てくるー当然の成り行きだ。しかし、実際に聞いてみると全ての職員が「看護業務の内容自体は実際に行っている」と回答したという。実際に訪問看護や投薬した記録などと照らし合わせても齟齬はなかった。不正を行った場合、利益を得るのは会社であるため、看護師たちが利益目当てで虚偽の説明をする可能性は限りなく低い。したがって調査委員会は「訪問看護記録に記載された看護業務自体は実態がある」と結論づけた。

一般に不正請求は、意図的に記録を改ざんするなどして請求した場合は詐欺的な請求行為＝不正請求と言われて厚生労働省の監査が入り、刑事告発される。しかし、今回の場合は意図的な不正が認められなかった。調査の結果、実態のない請求額は約6300万円だったという。だがこれは調査対象の売り上げのわずか0.05％である。不正請求によって売り上げを上げようとするには少なすぎる額である。

調査委員会は約6300万円についても、人為的なエラーなどで生じたもので意図的な不正を示すものではないとの見解を示した。共同通信の記事にある「不正に診療報酬を請求」という主張を裏付ける証拠は見つからなかった。

「不満」はあったが「不正」はない

今回の結果を受けて、別の現役の介護職員は筆者の取材にこう話す。

「現場スタッフは重病の患者たちと真摯に向き合っている。自分たちに不正がないは分かっていても他の現場は分からない。でも報告書に不正がなかったと聞いて、涙が出るほど嬉しかったです」

筆者は、アンビスが問題のない会社だというつもりは無い。報告書を読めば、社内体制の不備など多く指摘されているし、そもそもアンケートで「疑義がある」と指摘する職員が190人もいることも問題だろう。報告書を読む限り、アンビスには不満はあったが、不正はなかったのだ。共同通信の取材は不満と不正の区別が混同してしまったようである。在宅ホスピスを上場企業が運営するというこれまでの制度になかった分野は、新しい挑戦である。多くの課題があるだろう。

アンビスのある幹部はこんな話をしていた。

「我々は現場で生じたエラーや疑問について向き合ってこなかったのかも知れない。まだ小さな会社だったころは、現場と向き合って具体的な解決策を講じてきた。今後は原点回帰をして現場の悩み、入居者の困りごとにより真摯に向き合っていかないといけないと思いました」。

急成長ベンチャーは批判報道大きな洗礼を浴びた。今後、どのように変わっていくのか注目したい。

