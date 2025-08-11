シェフ発信！牛乳じゃない飲み物で作る、ふわっふわフレンチトーストが最高…！「食べたい」【ママリ】

手間をかけなくてもおいしいものは作れる！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。

朝ごはんやおやつに人気の『フレンチトースト』。麦ライス(シェフ)さんがおすすめする時短フレンチトーストを作る方法がXで話題を集めました。

ミルクティーで作るふわっふわのフレンチトーストが最高....

これは見た目からすでに美味しそうな雰囲気が漂っていますね。なんと、市販のミルクティーを使って作る、絶品フレンチトーストなのだそうです。材料も手順もシンプルなので、忙しい朝でもサッと作れそうですね。



こんなに簡単なのに、一口頬張るたびに幸せが広がる一皿。朝ごはんやおやつに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか？アレンジも自由自在で楽しめそうです。



この投稿には「食べたい食べたい食べたいお腹すいた～」「ミルクティーでフレンチトーストなんて最高」といったリプライが寄せられていました。見ているだけでおなかが空いてくる、素敵なレシピの投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）