戦前日本が求めた「人種差別撤廃」…意外と知られていない「歴史的意義」とは

脱亜入欧とアジア主義の相克

こうした知識人の高揚は、たんにプロパガンダに踊らされていたにすぎないのだろうか。かならずしもそうとは言い切れない。

その背景には、近代日本が置かれていた「中間的な立ち位置」がある。すなわち、われわれの祖先は、脱亜入欧とアジア主義という、相反する価値観のあいだで揺れ動いていたのである。

日本はアジア諸国に先んじて近代化を達成し、列強の一角に加わったという自負を持っていた。しかし他方で、かつて欧米列強による圧力にさらされ、それをはねのけて独立を保ったという被害者としての記憶も抱えていた。

そのため、日本は欧米に対等な扱いを求めながらも、現実には人種的・文化的な差別や偏見に直面し、屈辱や疎外感を拭いきれなかった。しかしだからといって、アジアにたいして同胞として接しようとしても、今度は朝鮮や台湾を植民地支配しているという事実が障壁となり、「欧米となにが違うのか」という厳しい視線を向けられることになった。

こうした分裂した自己認識は、近代日本のアイデンティティの中核をなしていた。そして、そのねじれを一挙に解消したのが日米開戦だったのである。

このとき日本は、アジア主義に大きく舵を切り、それまで抱えていた後ろめたさを振り払い、「大東亜新秩序の建設」という大義名分のもと、欧米という「邪悪な存在」に立ち向かう「正義の担い手」という自己像を打ち立てた。

だからこそ大東亜戦争の開戦は、少なからぬ日本人にとって「すかっとする瞬間」として受け止められたのである。

火のないところに煙は立たない。プロパガンダもまた同じだ。たとえこのような構図がプロパガンダによって強調されたものであったとしても、ひとびとの心に火をともしたという事実は、それがなんらかの無意識に支えられていたことを示唆している。

日本が求めた「人種差別撤廃」

歴史を振り返れば、日本のアジア主義的側面が国際的にも注目されるようになったきっかけは、1905（明治38）年の日露戦争の勝利だった。

当時、弱小国と見なされていた日本が白人帝国の一角であるロシアを打ち破ったという事実は、欧米の植民地支配に苦しむひとびとに大きな衝撃を与えた。この勝利は希望の象徴として広く受け止められ、日本へのアジアからの留学生も急増するなど、その影響は各地に及んだ。

こうした日本の国際的立ち位置がふたたび鮮明になったのが、1919（大正8）年、第一次世界大戦後のパリ講和会議において、日本が国際連盟の規約に「人種差別撤廃」の内容を付け加えるように提案したときだった。

この提案は、白人優遇政策（白豪主義）を掲げるオーストラリア首相ヒューズの強烈な働きかけもあり、米英などの反対により退けられた。しかし日本の行動は、国際社会に強い印象を残し、一定の同情と共感を呼ぶ結果となった。

もちろん、この問題は単純に正邪の図式で語れるものではない。日本が人種平等を求める提案にいたったのは、米国などにおける日系移民への排斥問題があったためであり、それを是正しようとする国益上の動機が存在していた。

また、日本自身も、みずからの支配地域において他民族を差別的に扱っていたという点で、けっして無垢な存在ではなかった。

それでも、その日本を阻んだ側に、白豪主義のような露骨な差別思想があったことも事実だった。つまり、「人種差別撤廃」提案について、日本の誇るべき歴史と全面的に賛美するのはやりすぎだが、だからといって、たんなる国益のための方便にすぎないと切って棄てるのもまた極端にすぎる。評価は、その両極のあいだに見いだされるべきなのである。

