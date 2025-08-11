【衝撃】新米ママを襲う謎の音！アパート暮らしの悪夢の始まり｜新居で起きた騒音トラブル【ママリ】

新米ママである佐藤結衣さん（仮名・28歳）は、生後間もない息子、陽太くん（仮名・生後2ヶ月）との新しい生活を、実家の敷地内にあるアパートでスタートさせました。当初は安心感に包まれていたはずのこの場所が、やがて彼女を深い苦悩の淵へと突き落とすことになります。親子の穏やかな日々を脅かす「異音」の始まりとは一体何だったのでしょうか。『新居で起きた騒音トラブル』第1話です。

佐藤結衣さんは、夫の佐藤健太さん（仮名・30歳）と生後間もない息子、陽太くんとの新生活を、実家の敷地内にあるアパートで始めました。元々、生後2ヶ月までは別の地域で暮らしていた結衣さんだが、出産後の里帰りをわずか1週間に短縮したことが、その後の状況を大きく変えたのです。

期待と不安が交錯する新生活

主人公・結衣さんは、帰宅後の2週間検診で、母体に複数の問題が見つかり、さらには産後うつ気味になってしまった。



実母からは「友達のたくさんいる地元へ、実家の側へ来なさい」と強く勧められ、家賃は以前より高くなったものの、心身の回復を優先し、このアパートへの引っ越しを決意。



実家がすぐ隣という環境は、新米ママの結衣さんにとって、まさに理想的なものに思えた。陽太くんが初めて熱を出した時や、育児で不安を感じた際にも、すぐに両親を頼ることができた。



さらに、アパートから徒歩30秒という至近距離に小児科があることも、大きな安心材料に。この上ない利便性と精神的な支えが手に入るこの場所で、結衣さんは「引っ越してきて本当によかった」と心から感じていた。新しい生活は、希望に満ちたものに映っていた。

忍び寄る不穏な影

しかし、その穏やかな日々は、陽太くんが生後4ヶ月を迎える頃から、少しずつ不穏な影を落とし始める。陽太くんが泣き出したり、無邪気に足をバタバタさせたりするたびに、下の階から「ドンドン」という鈍い音が響くようになったのだ。



最初は気のせいか、あるいは単なる生活音の一部かと結衣さんは思っていた。だが、その音は次第に頻度を増し、その響きは明らかに威嚇めいたものへと変わっていった。幼い陽太くんの泣き声や動きに反応するかのように、規則的に、そして執拗に繰り返される「ドンドン」という音は、結衣さんの心に小さな波紋を広げ始めた。



新生活の期待は、いつしか拭い去れない不安へと変貌しつつあったのだった――。

あとがき：トラブルは記録が大切

幸せな生活の前提となるはずの「安心」は、思いがけないトラブルの種によって、あっという間に揺らいでしまいます。そして、言葉を持たない「音」による威嚇は、ときに言葉以上に、私たちの心に深い恐怖を植え付けてしまうことも。



このような事態に直面した際は、まずは、「いつ」「どんな」音がしたのか、日時や状況を詳細に記録することが大切です。この記録は、後ほど大家さんや管理会社、さらには専門機関に相談する際の、のちのち大切な手がかりとなるでしょう。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）