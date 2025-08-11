日産が「超名門」追浜工場の閉鎖まで追い詰められた「根本的な理由」とは…ゴーン時代の無謀な経営がもたらした「負の遺産」のゆくえ

ゴーン氏が去ってから、6年以上にわたり収まる気配のない混乱。経営改革も他社との提携話も一向に進まない、その原因は相当に根深い。

「倒産寸前」だった1999年に似ている

「極めて大きな痛みを伴うが、厳しい経営状況から脱して再び成長するためには、やらなければならないことだと思っている」

4月に就任した日産自動車のイヴァン・エスピノーサ新社長は7月15日、会見冒頭でこう説明し、追浜工場（神奈川県横須賀市）での車両生産を2027年度末に終了すると発表した。同工場で生産している「ノート」などは九州工場（福岡県苅田町）に移管する。直前にエスピノーサ氏は追浜工場に出向いて、自ら従業員にこの決断を説明したという。

追浜工場がある場所は、かつて日本海軍の横須賀航空基地だった。戦後、米軍に接収されたが、払い下げを受けた日産が1961年から「ブルーバード」などの生産を開始。トヨタ自動車の元町工場（愛知県豊田市）と並んで日本のモータリゼーションを支えてきた、国内を代表する自動車工場の一つだった。

製造ラインで働く従業員約2400人は、日産の他地区や他事業に異動するか、できない場合は退社するとみられ、具体的な対応は今後、労組との協議をふまえて決まる。同地区には総合研究所、専用埠頭、テストコースも集積しているが、これらは継続される。

名門工場を潰すほどの事態に追い込まれた日産は今、会社存亡の危機に直面していると言っても過言ではない。

2025年3月期決算では、過去3番目の額となる6709億円の巨額最終赤字を計上した。ブランド力低下による収益減や、販売落ち込みで国内や北米の工場を減損処理したことが、赤字転落の主な要因だ。

エスピノーサ氏は「グローバルに年間350万台の生産能力があるが、実際にはその7割しか活用できていない。国内の稼働率に至っては6割。生産体制を再構築して競争力を強化する必要がある。（追浜の機能を）九州に移管することで中長期的にはコストが15％下がる」などと説明した。

日産が計上した過去最大の赤字は、2000年3月期の6843億円。倒産の危機に瀕していた1999年に仏ルノーの資本を受け入れ、翌2000年3月期にリストラ経費の引当金を計上したからだった。そして30年近く自動車産業を取材している筆者の眼には、今の日産が、1998年から1999年にかけて倒産寸前に陥り、大改革を断行しなければ会社が存続できない状況に追い込まれていた当時と似ているように映る。

事実、日産は今年5月13日、経営再建計画「Re：Nissan」を発表している。世界に17ある完成車工場のうち7工場を閉鎖して、年間生産能力を350万台から250万台へ削減。全従業員の15％に当たる2万人を削減。5000億円のコスト削減。より少ないサプライヤー（協力企業）でより多く生産するサプライチェーンの見直し……こうしたリストラ策を実施することで、2026年度までに経営再建を図るというものだ。追浜工場での生産終了も、この経営再建計画に沿っている。

ホンダも苛立った「前社長の甘い再建計画」

今回の発表は、1999年10月にカルロス・ゴーン氏が発表した「リバイバルプラン」に似ている部分がある。その主な内容も、国内生産能力30％と全従業員の14％をそれぞれ削減し、取引先を1145社から600社に減らす、といったリストラ策だった。

計画を達成させるため、かつてゴーン氏は開発や販売など9つのテーマごとに関係部署が集まって議論する「クロスファンクショナル（機能横断）チーム」を設置した。今回の「Re：Nissan」でも、部品購入費などを削減する「迅速対応チーム」を設け、社内の専門家を横断的に集めて対応しているという。

加えて今、エスピノーサ氏が強く意識しているとみられるのは改革のスピードだ。5月13日には一部メディアに対して「前経営陣が決めたことをすべて洗い直した。Faster（より早く）とMore（より多く）が再建策のキーワードになる」と語った。

この発言が意味するのは、前社長の内田誠氏が敷いた経営方針の軌道修正だ。

内田氏は昨年11月7日、世界で9000人の従業員を削減し、年間350万台規模でも利益が出るようにコストカットする「ターンアラウンド計画」を発表。しかし、見通しが甘いと社内の一部からも批判を受けた。

その後、ホンダとの経営統合交渉入りを12月23日に発表したものの、年が明けた2月13日に破談。「ホンダ側が『内田氏が作った計画が甘い』と判断し、たとえば人員削減は4万人に近い規模にするなど、追加のリストラ案を求めていた。ホンダも内田氏の意思決定が遅いことに苛立っていたようだ」（交渉関係者）と言われている。こうした経緯を踏まえて、エスピノーサ氏は改革のスピードを速めようとしているのだろう。

たとえば、エスピノーサ氏は会議の資料が完成していない状態でも、関係者が集まって意思決定することを重視し、執行の最高意思決定機関である「経営会議」も月1回から2回に増やした。「内田社長は、社内会議でも細かい想定質問集がないと何も喋れないタイプだったが、エスピノーサ体制になって変わりつつある」（日産社員）との声もある。

日産の苦境の根本原因は、ゴーン時代に顧客評価の高い車を開発できなかったにもかかわらず、無謀な拡大戦略を敷いた「負の遺産」の処理を、後継者ができていないことにある。その意味で、2019年12月の社長就任以来、5年余りその座に君臨した内田氏の経営責任は大きい。

さらに言えば、内田氏を社長に選んだ、社外取締役を中心とする指名委員会の責任も大きいのではないか。ある元役員は「当時の指名委員6人中、3人が関潤専務を推薦し、内田氏を推したのはゼロだった。筆頭株主のルノーが、操りやすいと見た内田氏を強硬に推薦して、密室での話し合いで決まった」と振り返る。

後編記事【ガタガタの日産から「優秀な社員」が退職し始めた…！「経営陣は超高額報酬」「社外取が大暴走」混乱の社内で流れる「ホンダ・鴻海との再交渉」話の真相】へ続く。

「週刊現代」2025年08月18日号より

