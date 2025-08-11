気象庁は11日0時20分、熊本県に大雨特別警報を発表しました。熊本地方を中心に、これまでに経験したことのないような大雨となっています。

【写真を見る】２４時間 雨のシミュレーション 九州北部地方 １１日(月)午前７時～

熊本県では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所があるため、１１日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。熊本県や長崎県では、線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降り続いています。九州北部地方では、引き続き１１日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

※「大雨と突風に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報 第19号」午前6時40分 福岡管区気象台発表 より

［気象概況］

熊本県熊本地方に大雨特別警報を発表しています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。

九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。

このため九州北部地方では、１１日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの記録的な大雨の影響により、増水している河川では氾濫が発生するおそれがあり、土砂災害の危険度が高まっている所では１２日にかけて少しの雨でも土砂災害が発生する可能性もあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもあります。

［雨の実況］

降り始めからの降水量が５００ミリを超えている所があるなど、九州北部地方では記録的な大雨となっています。また、山口県や福岡県、長崎県では２４時間降水量が観測史上１位の値となっている所もあります。

降り始め（６日１７時）から１１日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

山口県

下関市竹崎 ３８６．０ミリ

宇部 ３２２．０ミリ

福岡県

宗像 ４５２．０ミリ

福岡市小呂島 ４０７．０ミリ

大分県

日田市椿ヶ鼻 ２６８．０ミリ

日田市三本松 ２６４．５ミリ ※欠測値を含む

佐賀県

鳥栖 ２２４．０ミリ

佐賀空港 ２１３．５ミリ

熊本県

甲佐 ５９２．０ミリ

山都町原 ５８５．０ミリ

長崎県

雲仙岳 ４５７．５ミリ

壱岐市芦辺 ３７９．０ミリ

［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ３０ミリ

福岡県 ８０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ８０ミリ

大分県 ７０ミリ

熊本県 ８０ミリ

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 １００ミリ

福岡県 ２５０ミリ

佐賀県 １５０ミリ

長崎県 ２５０ミリ

大分県 ２００ミリ

熊本県 ２５０ミリ

その後、１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 ６０ミリ

福岡県 ６０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ８０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

福岡県、佐賀県、長崎県 大分県 １１日昼前にかけて

熊本県 １１日昼過ぎにかけて

［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。

落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］

今後発表する警報や注意報、気象情報などに留意してください。

土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。