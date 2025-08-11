『結婚したら自由になった』妹が語る結婚観に4.1万いいね「その考え方、素敵」「新鮮な表現」【ママリ】

なにそれ天才過ぎ！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、瀬戸水葉(@setomizuha)さんの投稿です。

結婚したら自由がなくなる…って話よく聞きませんか。瀬戸水葉さんの妹さんの結婚観がすごいとXで話題になっていましたのでご紹介します。

妹が「結婚すると自由がなくなるってよく聞くけど、一人だと大変だったりめんどくさかったりして諦めてきたことも二人ならまあやるかって思えるし、話す相手がいつもいて相談も愚痴吐きもできるから頭的に自由になったー」と言っていてすごかった 頭的に自由

結婚すると、「頭的な自由」を得られるという妹さん。たしかに、ひとりであれこれ考えて抱え込むよりも、気軽に何でも心置きなく話せる人がそばにいるだけで安心感がありますよね。脳がすっきりしてストレスフリーになるのかもしれません。面倒なことがあったとしても、愛するパートナーがいてくれることで前向きになれるのですね。





この投稿には「「その考え方、素敵ですね！ パートナーがいると、確かに感情的な負担を分かち合えて安心感が得られます」「「頭的に自由」って新鮮な表現だけど、めっちゃ本質突いてる…！心の余裕が増えるって、自由のかたちの一つだよね」といったリプライがついていました。頭的に自由、心の中にメモしておきたい投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）