どうしよう…放置子の“執着”の矛先が、娘に向いてしまった【ママリ】

放置子な娘の友人に困ってます

放置子ってどこに相談すればいいですか？

小3の娘の同級生が放置子っぽくて、

娘に執着してしまいました。

平日土日問わず、週5くらいで遊びに来ますし、

18時すぎても「まだ遊べるから」「お母さんは何時でもいいって言ってるから」と、なかなか帰りません。

ご両親とはたまーに立ち話する程度です。

ちょっと変わった感じの人なので直接お話とかはしたくないです。



担任の先生に相談しようかなぁと思ったのですが、

家庭のことなので学校に相談するのはお門違いかなぁと悩んでます。

特に娘と喧嘩して…とかはなく、

言葉使いが悪かったり、ワガママがちょっとひどいかなというくらいです。



また、相談するとしてもなんて言えば良いのか…。

「◯◯ちゃんが帰らないので困ってます」って相談するのも変ですよね、、。

どう相談したらいいか、アドバイスあればお願いします🙇‍♀️ 出典：

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは小3の娘を持つ母。近ごろ、その娘に放置子らしき同級生が執着してしまったんだとか。平日土日問わず週5で遊びに来たり、18時過ぎてもまだ遊べると帰らなかったりするそうで困っているよう。こういうときどう対応したらよいのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

平日土日問わず週5で遊びに来られるのも、18時過ぎても帰ってくれないのも迷惑ですよね。放置子のようなので、どこに行こうが、帰りが遅くなろうが親も気にならないのでしょうか。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

児相か警察に相談

児相か警察しかないかと思います💦

qa.mamari.jp

児相か警察に相談するしかないというこちらのママ。よその子どもの事なので、どうしようもない場合は専門機関に相談した方がよいかもしれませんね。

ルール決めをしっかりする

お子さんは、どう感じてる状況でしょうか??

まずは我が子と、ルール決めをしっかりしました(*•᎑•*)

その上で、ルールを守れない場合は問答無用でかえってもらっています！

qa.mamari.jp

ルールを自分の子どもともしっかり共有して、守れなければ問答無用で帰ってもらうというこちらの意見。ルールを明確に決めておけば、相手にもダメなことが示しやすいですよね。

ダメなことはハッキリ本人に言う

まず家に入れない、入れるにしても週○と決める、時間はこちらが指定した時間。守れないなら問答無用で出禁ってハッキリ本人に言う。そして入れない。帰らないから～で済ませてるから相手は調子に乗るんだと思います💦



どんなに帰らなくても毎度18時までいるって普通じゃないです💧放置子ってちょっと言い過ぎかなくらいハッキリ言わないと伝わらないです💧

qa.mamari.jp

自分たちで決めたことを守らせるため、ダメなことはハッキリ本人に言うというこちらのママ。こちらのペースを乱されないよう、向こうにはこちらのルールを守ってもらう必要がありますよね。

学校に相談してみる

同級生ですよね？学校でいいと思います。知り合いのママさんが同じような状況になり学校の先生間に入ってました✨

qa.mamari.jp

こちらのママは「知り合いのママが同じような状況で、学校の先生に間に入ってもらった」と教えてくれています。この意見をもとに一度学校に相談してみてもいいかもしれませんね。

まずはダメなことはダメとしっかり話すことが大事

ママリに寄せられた声をまとめると、放置子のような子には「ダメなことはダメとしっかり話すことが大事」ということがわかりました。



それでも解決しない場合は学校や警察、児相などに相談してみるといいかもしれませんね。

