

魚を田んぼに戻す「魚のゆりかごプロジェクト」が行われている栗見出在家町の田んぼ＝2025年5月、滋賀県東近江市、今村優莉撮影

湿地なくして私たちの生活は成り立たない。それは自然にできているものとは限らず、水田や人工干潟など、人の手で生み出されたものも含まれる。時として、その場所の生物多様性が私たちの文化形成に影響を及ぼすこともある。

ナマズが跳びはねる田んぼ

水田は、ただの食料生産の場ではない。日本最大の湖・琵琶湖のほとりに広がる田んぼでは、魚が泳ぎ、命が育まれている。かつて雨が降るたびに湖から魚が遡上し、人々はその恵みを暮らしに取り入れてきた。土地改良で一度は失われたその風景を、地域の記憶と文化が呼び戻した。

琵琶湖の東部に位置する栗見出在家（くりみでざいけ）町は、約80世帯ほどの小さな水田地域だ。訪れたのは5月中旬で、ちょうど田植えが行われている時期。緑色の小さな稲の苗が、水田に列をなして揺れていた。

田植えが済んだ栗見出在家町の田んぼ。澄んだ水面にダイサギが映っていた＝2025年5月、滋賀県東近江市、今村優莉撮影

いくつかの田んぼを歩いていると、「ポチャン」と音がして水面が不自然に揺れた。「あそこだよ！」。案内してくれた農家の川南隆さん（68）が指す方を見ると、2匹のナマズが絡まりながら田んぼをビチャビチャ泳いでいた。

もっと近くで見たい。

田んぼの水は足首より少し上くらいだから決して深くはないが、苗の間を縫うように進むナマズのスピードは結構早く、追いつけなかった。

栗見出在家町は約200年前、旧彦根藩によって愛知（えち）川流域で最後に新田開発された。下流域に位置するため土地の標高が低く、琵琶湖の表面水位と田んぼの標高が変わらない。そのため、昔は雨が降ると琵琶湖からナマズやフナなどが田んぼに入って産卵し、育った稚魚は琵琶湖に戻っていたという。

そんな独特の風景は、土地改良事業によって消えてしまう。1960年代後半、コメを効率的に生産することや、治水対策として圃場（ほじょう）整備が行われ、田んぼと水路に段差ができて、魚が遡上（そじょう）できなくなってしまった。

「魚のゆりかご水田プロジェクト」で作られた田んぼの間の排水路に設置された堰（せき）。少しずつ高くなるよう設計されており、水位があがると、琵琶湖から魚が遡上して両側の田んぼに入ってくるという=2025年5月、滋賀県東近江市栗見出在家町、今村優莉撮影

魚を田んぼに戻そうと官民一体で取り組んでいるのが、2001年に始まった「魚のゆりかご水田プロジェクト」だ。琵琶湖と田んぼを結ぶ排水路に、高さを少しずつ変えた階段状の堰（せき）を設置。雨が降ると、堰で止められて水位が上がり、段差が減って、魚が遡上しやすくなるという。排水路の幅員が広い場合は、田んぼ一筆ごとに「一筆型魚道」を設置。マス状になった魚道に水がたまり、排水路からマスを伝って、田んぼに魚が入ってくるという。

琵琶湖博物館専門学芸員の金尾滋史さん。水田地帯を利用する魚類の生態と保全が主なテーマだ=滋賀県草津市の県立琵琶湖博物館、今村優莉撮影

そんな人工的に作られた狭い魚道を、本当に上がってくるのだろうか？ 遡上の瞬間がどうしてもイメージできない記者に、琵琶湖博物館の専門学芸員、金尾滋史さん（45）は琵琶湖特有の地形と、郷土料理の話をしてくれた。

人間がつくった田んぼが魚にとっての「水辺エコトーン」に

人間が田んぼをつくると、水辺エコトーンが増え、一部の琵琶湖の魚にとって非常に良い産卵場所を提供することになった。子孫を残すため、人工的につくられた魚道だとしても遡上するというわけだ。

一方で、金尾さんは「田んぼバンザイという訳ではない」とも言う。「水田になったため絶滅した魚もいる。いま我々が見ている魚は、そういう場所を好み、卵を産む本能が備わっていたために最終的に残った生き物であることは忘れてはいけない」

それでも、地域の人々からすると身近で愛すべき存在だ。

特に、発酵による独特の酸味が特徴的な滋賀県の郷土料理「ふなずし」は、琵琶湖の固有種ニゴロブナを使う。淡水魚であるニゴロブナは日持ちがしない。冷蔵庫もなかった時代、地元の人々は年中食べられるように、発酵させることで長期保存を可能にしたのだ。

「魚のゆりかご水田プロジェクト」でとれたフナからつくられた、地元の郷土料理「ふなずし」=2025年5月、今村優莉撮影

「ゆりかごプロジェクト」を始めた時、必ずしも農家全員の同意がとれたわけではなかったという。魚のことを考えると田んぼに使える農薬は限られるし、堰の設置には手間もかかる。それでも地域一丸となって進めてこられたのは、長年にわたり、人間と琵琶湖の魚が共生してきた体験と記憶があったからだ、と金尾さんは言う。

その話を裏付けるように、この道50年以上の藤村英雄さん（78）は振り返る。

「小さい頃は、雨が降ったら田んぼに入ってくる魚を手づかみして、焼いて食べるのが当たり前だった」。だから、土地改良事業から半世紀後、「ゆりかごプロジェクト」によって田んぼで小さな稚魚を見つけた時は「涙が出た。毎年、あの瞬間が一番うれしい」と目を細める。

琵琶湖（奥）につながる愛知川にそって広がる水田。季節によって水田の模様がパッチワークのように異なるといい、地元の写真愛好家からも人気の写真映えスポットだという=2025年5月15日、滋賀県東近江猪子町、今村優莉撮影

別の田んぼに、2匹のナマズを見つけた。勢いがなく、しばらくすると動かなくなった。「ツガイかな」と川南さんは言い、「ゆっくりお休み」とそれぞれを両手でつかむと、排水路の方へ戻した。産卵を終えたのだろうか。2匹はゆっくりと湖に向かって泳いでいった。記憶だった「共生」が、現代に引き継がれている瞬間を見た気がした。

ラムサール条約登録湿地、都心にも

日本最大級の人工干潟がある東京都立葛西海浜公園は、都内で唯一のラムサール条約登録湿地でもある。

日本最大級の人工干潟で都内で唯一のラムサール条約登録湿地、東京都立葛西海浜公園で潮干狩りを楽しむ親子=東京都江戸川区臨海町、今村優莉撮影

絶滅危惧種のクロツラヘラサギを初め、干潟を好む多様な水鳥の飛来地として全国から野鳥愛好家が集まる。6月中旬は校外学習に来た都内の中学生や、潮干狩りを楽しむ親子連れでにぎわっていた。

「ハマグリ、見つけた！」

近くに住む熊谷颯佑くん（9）は足首までどろんこになりながら、両手に持った熊手で干潟を掘り続けていた。この日が誕生日だった。学校は休校日で、父の翔太さん（45）に潮干狩りをしたいとリクエストした。

「生き物が好き」という少年は、年に数回、江戸川区の自宅からバスで来る。「貝とかカニとか見つけるとすごく嬉しいから」

「家でゲームしたいというよりは良いですよね」と翔太さんも笑う。国際的に認められた湿地だと意識したことはないが、「身近に自然に触れられる場所があるのはありがたい」と話した。