¡Ö¿·ÃÛ¤Ë±Û¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ËèÆüÎÙ¿Í¤ÎÂçÀ¼¤¬¡Ä¡×Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢ÃæÌî¿®»Ò¤¬ÅÁ¤¨¤ë²ò·èË¡

¿ÍÀ¸°ÆÆâ¤ÎÌ¾²óÅú¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢À¤´Ö¤ËÂ¿¡¹¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë²þ¤á¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢ÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¡ØÇºÇ¾¤ÈÀ¸¤¤ë¡¡Ç¾²Ê³Ø¤ÇÅú¤¨¤ë¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤«¤é20¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÁêÃÌ¤ËÌÀ²ò¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢²áµî¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¦ÉÔ°Â¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë
¡¦¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò²Ê³ØÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë
¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¸ú¤¯Ç¾²Ê³Ø
¡¦¿ÈÂÎ¤ÈÇ¾¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢À¤´Ö¤Ø¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤Û¤°¤¹
¡¦Ç¯Îð¤Èµ²±¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë
¤È¡¢ÆâÍÆ¤âÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¡£
Çº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃæÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¤ª¤ª¤è¤½¿Í´Ö¤Ë¤ÏÂç¾®¤ÎÍßµá¤¬Æâºß¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤â¤¿¤é¤¹µ¢·ë¤¬嚙¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢À¸¤ÎÃæ¤ËÉ¬Á³Åª¤Ë¶ì¤·¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬ËÜÍè¤Ï½½Ê¬¤ËÃÎÅª¤Ç¡¢²á¤Á¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢µ²±³Ø½¬Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥§¥¢¤ÊÈ½ÃÇ¤ò »þ´Ö365Æü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤É¤ÎÇ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤À¤È¤«Ç½ÎÏ¤Î·çÍî¤À¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤äÀ¸°éÎò¤ÎÉÔÈ÷¤Î¤»¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸í¤Ã¤¿¡¢ÌµÉµ¡Ê¤à¤Ó¤å¤¦¡Ë¤Ê¼«¸Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¶ì¤·¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹çÍýÅª¤Ç¤âÏÀÍýÅª¤Ç¤âÃÎÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Ç¾¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤Û¤Ü¸Â³¦¤Ç¡¢·àÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¾Î©ÆóÂÊâ¹Ô¤¬¹üÈ×¤ÎÂç¤¤µ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾åÇ¾¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª¤í¤«¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÍè¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¸íÉµ¡Ê¤´¤Ó¤å¤¦¡Ë¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤´°Á´¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Èº¬µò¤Ê¤¯¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«?
¤ª¤í¤«¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«¸Ê¤ÎËÜ¼Á¤ÎÌµÉµÀ¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤½¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤ò¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤µ¤¨»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¶ì¤·¤ß¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°Äó¤«¤é¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
Íßµá¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢²¡¤·»¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢º£¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò¡¢Ç§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿´¤ò·Ú¤¯¤·¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ò°Â¤ó¤º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÃÏÊ¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃæÌî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
ËÜ½ñ¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¡¢3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤È²óÅú¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
Âè1²ó¡¡Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢ÃæÌî¿®»Ò¤¬¡Ö¹¬¤»¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢Âè2²ó¡¡ÃæÌî¿®»Ò¤¬¡¢Ç¾²Ê³Ø¤ÇÇº¤ß¤Ë²óÅú¡Ö¤Ê¤¼¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯»Ï¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸å²ù¤Ð¤«¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Âè3²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÎÙ¿Í¤ÎÂçÀ¼¤ËÆ°Ø©¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
Q¡§ÎÙ¿Í¤ÎÂçÀ¼¤ËÆ°Ø©¤¬¤¹¤ë
ºòÇ¯½Ð»º¤·¡¢Æ±»þ¤Ë²È¤ò¿·ÃÛ¤·¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ²È¤ËÏ·ÉØ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËèÆüÂç¤¤¤À¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î7»þÁ°¤«¤éÂçÀ¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯Æë¤ìÆë¤ì¤·¤¯¡¢³°¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¸«¤»¤Æ¡¼!¡×¤È¶«¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤Ç»ä¤Ï³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤ÇÆ°Ø©¤¬¤¹¤ë¤Û¤É·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê20Âå¸åÈ¾¡¦½÷À¡¡¼çÉØ¡Ë
A¡§ÃæÌî¿®»Ò
¤»¤Ã¤«¤¯¿·¤·¤¤¤ª²È¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ°Ø©¤¬¤¹¤ë¤Û¤É·ù¤Ê¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç¤¤Ê¤·¤ã¤Ù¤êÀ¼¤¬·ù¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¤è¤êÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢ÎÙ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤â¤··ù¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬½Ð»º¸å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½Ð»º¸å¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÇ¾¤Ï¥ª¥¥·¥È¥·¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÍ³Íè¤¬¡ÖÁá¤¤½Ð»º¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ØÄË¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤êÊìÆý¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´í¸±¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¾ðÆ°¤ò¹â¤á¤ëºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¼é¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Í¤Ð¤¹¤°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤²æ¤¬»Ò¤ò¡¢·è»à¤Î³Ð¸ç¤Ç¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î°ÂÁ´¤òÍð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ù°´¶¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Êµ¤Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ´ü¤ò²á¤®¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¥ì¥Ù¥ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÎÙ¿Í¤ÎÀ¼¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö»ä¤Ïº£¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬ºîÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÊì¾õÂÖ¡Ù¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤³¤·µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¿ôÃÍ²½
½Ð»º¤È¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¿Í¤¬¤â¤È¤â¤È¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¡¢ÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³°½ÐÀè¤Ç¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¸«¤»¤Æ¡¼!¡×¤È¶«¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹100¡¢Æë¤ìÆë¤ì¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä«¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÀ¼¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤«¤«¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë½ç¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈæ³ÓÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¿ôÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¿Í¤È²ñ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¡¢2³¬¤ÎÁë¤ò³«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â±ó¤¯¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤é5¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¥¹¥È¤¬´°À®¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤ººÇ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾®¤µ¤¤¡Ö2³¬¤ÎÁë¤ò³«¤±¤ë¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËâÔÁÛ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢²Î¤ò²Î¤¦¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï±ó¤¯¤ÇÎÙ¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊ¿ÀÅ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¥¹¥È¥ì¥¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼å¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡Ö·ÏÅýÅªÃ¦´¶ºî¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Î×¾²¿´Íý¤Ç¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÎÙ¿Í¤¬·ù¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼Â¤ÏÎÙ¿Í¤ò·ù¤À¤ÈÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬·ù¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç¤¤¤À¼¤ÇÏÃ¤¹ÎÙ¿Í¤ÏÁ±°Õ¤Î¿Í¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÁ±°Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿´¤Î¶¹¤¤¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç·ù......¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â»þ¡¹¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢·ù¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ëü¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¿Í¤ò¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤â¤·¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¶ËÃ¼¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Â¾¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ¿Í¤ÎÂç¤¤¤À¼¤¬¤³¤ÎÀè¡¢¼«Á³¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ò¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤â¸µµ¤¤Í¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð»º¸å¤ÏÇ¾¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¼å¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â·ù¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
