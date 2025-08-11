女性から「つまらなそうな人」と思われてしまう旅のお土産９パターン
クラスメイトや職場の同僚に「旅行土産」を買って帰るのはよくあること。とはいえ、「これでいいか」などと適当なチョイスでお茶を濁すと、「こういう人と付き合ったらつまらないだろうな…」と残念なイメージを持たれてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女性から『つまらなそうな人』と思われてしまう旅のお土産」をご紹介します。
【１】マンネリ感が否めない「地域限定味のスナック菓子」
「この手の男性には、凝ったデートプランとかは期待できなさそう」（10代女性）というように、代わり映えのしないお土産だと、「デートもマンネリ？」などと邪推されそうです。味の違いはあっても「同じ商品」とみなされそうなので、１、２度でやめておくのが賢明でしょう。
【２】私の話を聞いてない！とムッとしてしまう「嫌いな食べ物」
「この人が今後聞き上手になる可能性はないなと思いました」（20代女性）というように、うっかり相手の苦手な物をあげてしまうと、彼氏候補からかなり遠のいてしまいそうです。そこそこ親しい間柄なら、おおよその好き嫌いは覚えておきたいものです。
【３】なんでも形にして残したがりそうで怖い「置物などの記念品」
「『消え物だと寂しいじゃん』と言われて、身構えてしまった」（20代女性）というように、いかにもメモリアル風の品をあげると、無用にガードを固められるかもしれません。むしろお菓子など消え物のほうが、気楽に受け取ってもらえて仲良くなれそうです。
【４】女性を自分色に染めたいタイプ？と疑ってしまう「装飾品」
「付き合ったら、服装とかにもあれこれ口を出されそう」（20代女性）というように、まだ親しくない相手に身につける物をあげるのも、かなりリスクが高そうです。とはいえ、服飾や工芸に関心のある女性なら、手仕事のアクセサリーが喜ばれる可能性もあるでしょう。
【５】もらう側の味覚などお構いなしの「激辛調味料」
「自分の好きな物を押し付けてきそうで、この人はナシ！と思った」（10代女性）というように、選択を誤ると、「自己チューな人かも…」などと不本意な想像をされてしまうかもしれません。いくらお勧めでも、相手の立場に立って選ばないと自分が損をしてしまいそうです。
【６】質より量で選んだな…とゲンナリしてしまう「駄菓子」
「カサばかり大きいお土産だと、安く見られた感じがする」（20代女性）というように、ボリューム重視だと、「貧乏くさい」と感じる女性もいるようです。相手が大人の女性の場合は、小さくても高品質の物のほうが「女心をわかってる」と評価が高まるでしょう。
【７】センスの欠片も感じられない「キーホルダー」
「もし付き合ったら…と想像したとき、誕生日とかもこの調子ならイヤだなあと思った」（10代女性）というように、お土産はほかの贈り物のバロメーターにもなるようです。とはいえ、それを見越してデザインや素材が秀逸なキーホルダーをあえて選び、「センスがいい」と思わせるのも手です。
【８】みんなが好きだと思ったら大間違い！「ゆるキャラグッズ」
「私とは趣味が合わないなと、ちょっとガッカリした」（20代女性）というように、話題性のある「ゆるキャラグッズ」は、人によって評価が分かれそうです。「流行り物好き」にも見られそうなので、誤解されたくないなら避けたほうがいいでしょう。
【９】無難すぎてなんの面白味もない「その地方の定番銘菓」
「仕事でも恋愛でも平均点を狙うタイプ？と勘ぐってしまった」（20代女性）というように、可も不可もない定番商品からは、少なくとも冒険心がある人物像は浮かばないようです。とはいえ、相手がその土地に縁があるなら、懐かしく感じてもらえるかもしれません。
たかがお土産で、評価がガタ落ちしてしまうこともあるようです。印象をよくしたいなら、それなりに時間と労力をかけて選んだほうがいいでしょう。（安藤美穂）
