女優の香椎由宇（３８）が９日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に出演し、近影を披露した。

黒のロングドレス姿で「お久しぶりです」とスタジオに姿を見せた香椎。ＭＣの今田耕司から「２回目の出演なんですけど、前回は１５年前。新婚ホヤホヤのころやったんや」とふられると、香椎は「１５年ぶりに連れていっていただけるということで、１５年前の映像を見させていただいたんですけど、本当にその節は申し訳ございませんでした」と、いきなり謝罪。

１５年前のシンガポールロケでは首にヘビを巻くことに挑戦したが、「はいはい」とやや塩対応。当時の映像を見た香椎は「本当に申し訳なくて」と反省しきりで、今田は「マイペースで個性的でおもしろかったイメージですけどね」と振り返っていた。

今田から「１５年てすごいね。大人になるな〜」と感心された香椎。今回も幼少期に住んでいたシンガポールを訪れたが、すっかり落ち着いた雰囲気にネットは「香椎由宇がとてもいい感じに年を重ねている」「とっても優しく柔らかい雰囲気で…素敵」「女神みたいに美しい」「大人になったんだね。今の方が素直で明るくなっている」「今も変わらず、いやそれ以上に美しくなってて、なんか全てが素敵すぎ」「香椎由宇さん久しぶりに観（み）た とても綺麗」とほれぼれ。プライベートでは０８年２月に俳優のオダギリジョーと結婚しており、「幸せそう」「素敵すぎる夫婦」との声も上がっていた。

香椎は２００１年にファッション誌「ｍｃ Ｓｉｓｔｅｒ」のモデルとしてデビュー。その後女優としてフジテレビ系「ＷＡＴＥＲ ＢＯＹＳ」（０３年）や、日本テレビ系「有閑倶楽部」（０７年）などの人気作に出演した。