じつは「ある種の誤り」がある原子爆弾という名称…2つの都市を消し去った「凄まじい破壊力」をもたらすエネルギー。その本当の出所

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下（1945年）まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

原子爆弾を生んだ“人類の叡智”の真実を求めて、原爆の犠牲国から、原爆の開発国へ乗り込んだ筆者が見つめ直した「原子爆弾」。そして、最後に放たれた「原子爆弾という名には“ある種の誤り”がある」という言葉。「凄まじいエネルギー」の生ずるところについて、その解説をお届けしましょう。

原子の「核」

実をいえば「原子爆弾」という名称そのものに、ある意味では誤りがある。なぜなら、原子爆弾は「原子が爆発を起こす爆弾」ではないからである。どういうことか、あらためて確認しておこう。

「原子」には、2025年7月時点で水素、酸素、炭素、窒素、鉄、金、銀、銅、ウラン、プルトニウムなど118種類が確認されており、あらゆる物質はこれらの原子が多数、寄り集まって構成されている。原子一つの大きさは1億分の1cm程度で、人間の感覚ではとてもとらえられないような小さな粒子である（図「原子の構造」）。

たとえば、50gの鉄の中に含まれている鉄という名の原子の数は、1の後にゼロが23個つくほどの数（10²³）であり、我々が日常生活で接する物質は、このように膨大な数の原子からできている。

しかし、鉄に限らず、どんな種類の原子を取ってみても、一つひとつの原子は内部構造を持っている。原子の中心には「原子核」というさらに小さな、しかも重い核があり、その核のまわりを「電子」とよばれる軽い粒子が回っている。そのようすは、太陽系を彷彿（ほうふつ）させるものである。

太陽系は太陽が中心にあり（太陽系の核）、太陽のまわりに水星や金星、地球、火星などの惑星が回っている。太陽系では、その核を成す太陽が最も重い。すなわち、太陽が原子核に相当し、惑星が電子に相当する。

原子核は当然、原子よりも小さく、原子核の大きさは10兆分の1cm程度である。原子と原子核は文字面から混同されやすいので、以降、原子の中心を成す原子核のことを単に「核」とよぶことにするが、必要に応じて原子核と記す場合もある。

そして、原子爆弾が爆発するのは、この「核」が爆発を起こすのである。したがって、より正確には原子爆弾は「原子“核”爆弾」と称されるべきであろう。

そして、原子の中心を成すこの核自体も、さらなる内部構造を持っている。すなわち、核は「何か」からできているということである。その何かとはなにか。

核は、2種類の粒子から構成されており、それらは「陽子（プロトン）」と「中性子（ニュートロン）」と称されるきわめて小さな粒子で、二つともほぼ同じ重さである。

核はいくつかの陽子といくつかの中性子が寄り集まって構成されているが（図「原子の構造」参照）、原子の種類によって、その核内の陽子の数や中性子の数が異なる。

核自身がすでに10兆分の1cmときわめて小さいのであるから、その構成粒子である陽子や中性子はもっと小さいことになる！ 核の中には、いくつかの陽子といくつかの中性子が所狭しと、ほとんど隙間なくギュウギュウに詰められている。

原子内の核は重く、そのまわりを回っている電子はきわめて軽い。したがって、原子1個の重さのほとんどは、その核の重さに等しい。

この核の爆発が原子爆弾となる。核一つひとつの爆発は「核分裂」とよばれている。一つの核が二つに割れる現象である。

原子核とは……？

人類が火を恐れずに自らの手でコントロールし、火を自分たちの日常生活に役立たせることを思いついてから久しい。

火、つまり物質が燃えるのは化学反応によるものであり、化学反応の「大元締め」は電気である。物が燃える現象、つまり燃焼という化学反応を日常生活に利用することによって、人類に大きな変革をもたらしたことは歴史に見るとおりである。

1896年のアンリ・ベクレル（1852〜1908年）による放射能（放射線）の発見に端を発して、キュリー夫人として知られるマリー・キュリー（1867〜1934年）やアーネスト・ラザフォード（1871〜1937年）らによって放射能の研究が推し進められた。

同じ種類の原子だけでできている物質のことを「元素」という。多くの元素は放射線を出さないが、ウランやトリウム、ポロニウム、ラジウム等の重い元素は自然に放射線を出す。「放射性元素」というのは、放射線を外に向かって出す原子からできている物質のことである。

ところが、ラザフォードらの研究によって、放射性元素から発せられる放射線は核（原子核） から発せられることがわかり、化学反応によるものではないことが判明した。放射線の持つエネルギーは多くの場合、化学反応から出るエネルギーよりもはるかに大きいこともわかった。

ちなみに、地球内部の温度が高い一つの大きな要因は、地球内部にある放射性元素から発せられる放射線エネルギーによるものである。放射線は放射性元素を構成している一つひとつの原子の核から放出されるものであるから、核がエネルギーを放出していることになる。

原子核から放出される「放射線」…しかし、それは、ゆっくりと時間をかけて

すでに述べたように、1個の原子核の大きさは10兆分の1cm程度ときわめて小さい。そんな小さな粒子から、放射線という形でエネルギーが放出されること自体が不思議といえば不思議である。

つまり、一つひとつの原子核内には強力なエネルギーが秘められているのだ。1kgの物質中には1の後にゼロが24個並ぶ（10²⁴）ほどの多数の原子核が含まれている（物質中の原子の数と核の数は同じである）。

このような膨大な数の原子核から、ゆっくりと時間をかけてエネルギーが放出されるのが放射線であり、放射線を出す性質を一般に「放射能」という。

一度に取り出せたら、瞬時に膨大なエネルギーが放出される

なぜゆっくりエネルギーが放出されるのかというと、一つひとつの核（あるいはグループ）が違った時間に放射線を出すからである。エネルギーをどのくらいゆっくりと放射するかは、放射性元素（原子）の種類による。

この膨大な数の原子核に秘められている強力なエネルギーを一度に取り出すことができないものであろうか？

もし一度に取り出せたら、瞬時に膨大なエネルギーが放出されるであろう。1の後にゼロが24個も並ぶほど多数の核に秘められているエネルギーを一度に取り出すには、核を人為的に打ち壊せばよいことがわかった。

これが「核分裂」である。

わずか10兆分の1cmほどの核によって起きた、広島や長崎の悲劇

そして、膨大な数の原子核に秘められている強力なエネルギーを一度に取り出すことに人類史上初めて成功したのが、1945年（昭和20年）7月16日の未明、ニューメキシコ州のホルナダでおこなわれたトリニティーの核分裂実験であった。

わずか10兆分の1cm程度の大きさを持つ小さな小さな核を打ち壊すことによって、広島や長崎の悲劇が生まれたのである。信じがたい話である。

そのような現象を引き起こす原子核とは、いったいなんなのだろう？

「広島や長崎の悲劇を生じさせた原子核とは、いったいなんなのだろう？」……

＊こちらの続きは8月14日（木）の公開予定です。

