なんと、夢は脳が作り上げた「幻覚」だった…！　最新技術が明かした「レム睡眠中」の脳の、衝撃の”内的作業”とは

「睡眠」に関して、その神経科学的なメカニズムや役割などについて解説した『睡眠の科学 改訂新版』。その著者・櫻井武氏が、脳科学と睡眠の興味深いトピックをご紹介します。

ところで、朝目覚めた時に夢を思い返すと、かなり奇妙な内容だったのに、見ているときはそれを何の不思議も感じなかった、というような経験ありませんか。じつは、それにもちゃんと理由があるのです。今回は、前回の解説でお届けした睡眠時の脳の活動に続いて、夢と脳の活動についての解説をお届けします。

この記事の執筆者櫻井 武（さくらい・たけし）筑波大学大学院医学研究科修了。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構副機構長。医師、医学博士。日本睡眠学会理事。1998年、覚醒を制御する神経ペプチド「オレキシン」を発見。睡眠・覚醒機構や摂食行動の制御機構、情動の制御機構の解明をめざして研究を行っている。詳しいプロフィールは、こちら

レム睡眠時の脳内活動

レム睡眠時の脳内活動のパターンはきわめて特徴的である（図「レム睡眠時の脳の活動」）。

まず、脳幹の橋（きょう）で橋被蓋（きょうひがい）という部分の活動が高くなる。この部分はレム睡眠を駆動する中枢であると考えられている。ここにはアセチルコリンという脳内物質をもつニューロン（コリン作動性ニューロン）が存在し、レム睡眠時に活発に活動する。

また、桃体や海馬といわれる部分が活動する。これらは「大脳辺縁系」とよばれる部分（記憶や情動など、いわゆる「こころ」をつくりだすと考えられている構造。主要で特徴的な構造として、記憶に関わる海馬、。感情に関わる扁桃体が含まれる）の一部で、感情や記憶に関わっている。レム睡眠時に見る夢が「怖い」「楽しい」などさまざまな感情をともなうものが多いことは、扁桃体の活動と関係していると思われる。

また、海馬は宣言的記憶に関与する部分であり、睡眠と記憶や学習との関連が示唆されている。（現）京都大学の神谷之康教授らはfMRIの技術を用いて、レム睡眠中の視覚野の活動パターンからヒトが夢の中で見ているイメージを判断できることをも示している。

さらにレム睡眠のときに見る夢は物理的にありえないことが起きたり、時間関係がめちゃめちゃだったりと奇妙な内容のものが多いが、夢を見ているときには奇妙だと気づかないのは、前頭葉の前頭前野背外側部という部分の機能が低下しているためである。この部分が十分に機能しないと、見ている現象に関して、反省するとか、「おかしいぞ」と疑問に思うことができなくなるのだ。

夢での感覚はどこから生じるのか

また、夢はたいてい視覚的なものであり、ほかの感覚をともなうことは少ない。これは、レム睡眠時には一次視覚野は活動が停止しているが、高次視覚野（視覚連合野。一次視覚野からの視覚情報を処理する領域）は活発に活動していて、この部分で視覚イメージがつくられているためと考えられる。しかし、ときには私たちは、夢の中で触覚や嗅覚、聴覚、そして味覚までも体験することがある。

こうした場合は、それぞれの中枢の活動が意識に上ってきているのだと考えられる。音楽家など音に関わることの多い人は聴覚の夢を見ることが多く、ソムリエのように香りに関わる職業の人は嗅覚の夢を見るという。レム睡眠では記憶した事柄を、感覚情報からくる要素をもとに分別・整理しているのかもしれない。

いずれにしても、これらの感覚は当然のことながら現実に起きているものではなく、睡眠中に脳が勝手につくりだしているのだ。つまり、夢とは幻覚の一種なのである。

このように、画像解析技術を使うことによって視覚野などの活動の観察が可能になり、夢のメカニズムについても客観的にみられるようになっている。

脳内で発生する刺激が夢を見せる

レム睡眠では、外界との情報のやりとりはなくなっている。感覚系からの入力も、運動神経を介する筋肉への出力もカットされてしまっている。こうした「オフライン」状態においては、脳を賦活する刺激は、内的に発生している。脳幹の橋被蓋にある「コリン作動性ニューロン」が自発的に活動し、それが視床などを介して大脳皮質を賦活しているのである。

コリン作動性ニューロンは同時に視覚連合野や大脳辺縁系も刺激する。したがって、夢は情動性に富んだ視覚イメージになる。前述したようにそれは決して現実ではなく、脳がつくりあげた幻覚といっていい。

しかし夢を見ている当人は、前頭前野背外側部の活動が低下しているため、それが現実だと信じて疑わないのだ。夢の中では、思考も、過去を思い出すこともできない。ただ体験と感情があるだけだ。

「メタ認知」という概念がある。これはヒトが思考や行動、認知をしているときに、それを客観的に「いま自分は思考をしている」と認知することで、それを行う能力をメタ認知能力と呼ぶ。つまり「認知していること」を認知できる能力である。この能力により、 私たちは通常、自分が思考し、行動していることを客観的に認識しているのだ。

しかし、夢の中ではこの能力が著しく欠如している。これも前頭前野の機能が落ちているからだと思われる。先ほども、言った通り、反省するとか、「おかしいぞ」と疑問に思うことができなくなるのだ。

レム睡眠にみられるこうした現象は、一種の精神障害に非常に似た部分がある。われわれは、 毎晩それを体験することにより、逆に正常な精神を維持しているのかもしれない。

