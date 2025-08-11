戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、いまを戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。



航空自衛隊築城基地からは戦時中、多くの隊員たちが戦地へと飛び立ちました。そのそばで暮らし続け、終戦の年に特攻へ向かう隊員を見送った90歳の男性がいます。戦後80年を前に胸に抱く思いがあります。

築城飛行場

航空自衛隊築城基地。90歳の平尾公輔さんは、この基地のそばで暮らし続けています。





築城基地は太平洋戦争中の1943年、築城飛行場として建設されました。終戦間近には、若い隊員たちがこの場所から戦地へと出撃していきました。■平尾公輔さん（90）「当時の飛行機は、ものすごく低空で来るからね。屋根の20～30メートルくらい。」

平尾さんの自宅は、築城飛行場に配属された隊員たちの下宿先となっていました。9歳の時、2人の隊員を見送ったことが強く印象に残っています。

20歳の川上隊員と19歳の佐藤隊員です。3か月間ほど、平尾さんの自宅に身を寄せていました。



■平尾さん

「私のおふくろに、お母さんと言って頼っていた。私に、公ちゃんと言ってかわいがってくれていた。」



下の名前ははっきりと覚えていません。ただ、2人に下された命令は、戦闘機に爆弾を積んだまま敵艦に体当たりする「特攻」への参加だったと記憶しています。戦況が悪化の一途をたどっていた1945年の初めごろでした。

「あの木の横で泣いていた」

■平尾さん

「2人が特攻に出る前、第二のふるさとのお母さん、長い間お世話になりました。本当にお世話になりました。あしたは11番機で出るから。11番機の時は、この家を旋回するから。絹のマフラーを窓から出しておくから、それを自分と思ってくれと。」



表向きは気丈にふるまっていた2人。しかし、人目に付かない庭先では涙を流していました。



■平尾さん

「あの木の横で泣いていた。それで、私を見て振り返って、公ちゃん、おふくろ大事にせえよ。自分たちは親と別れておるけんなと。自分たちが親不孝をしてきている。親孝行をしたい気持ちは持っていたけれど、それができん。だから私に、代わりに親孝行せいよと。私はそう解釈している。」

自宅の上空を旋回した

平尾さんは10年ほど前、こうした体験を地元の小学生に話してほしいと講演の依頼を受けました。子どもたちに分かってもらえるように、当時の光景を絵にしました。



2人の出撃の日。自宅の屋根の上から日の丸の旗を振るのが平尾さんです。



■平尾さん

「私は、頑張って頑張ってと言って振ったよ。そうしたら（2人から）涙が出よるのが分かるんよ。うちの家から飛び立って、最期やなというのは、子ども心でもやっぱり。」



2人の戦闘機は自宅の上空を3度旋回し、海の方角へ。その後、2人と会うことはありませんでした。

空から撃たれ

終戦が近づくにつれ、平尾さんの自宅近くでは米軍による空襲が増えてきました。軍の基地の築城飛行場が標的となっていたことが理由の一つです。



■平尾さん

「この池が重箱池で、死体が浮いていた。」



空から多くの隊員や民間人が撃たれ、簡単に命が奪われていく現実も目の当たりにしました。

「繰り返してはならない」

あれから80年。築城飛行場は戦後、航空自衛隊の基地として使われ続けています。去年9月からは、築城基地の滑走路延伸のための埋め立て工事が始まりました。九州防衛局によりますと、滑走路が300メートル延伸される予定です。緊急時に、アメリカ軍の大型機の離着陸を可能にする狙いがあります。



基地の近くに住む平尾さん。騒音などの問題はあるものの、今の不安定な国際情勢を考え、基地の存在に理解を示しているといいます。



■平尾さん

「最終的には共存共栄だろうね、今の時代は。ある面では、日本を防衛してもらっているという考え方を持っておかないと。」



ただ、その根底にあるのは「絶対に戦争を繰り返してはならない」という思いです。



■平尾さん

「平和があってみんなが生活できる。その平和は犠牲者がいるから、今の平和が維持できる。忘れたらいけない。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月7日午後5時すぎ放送