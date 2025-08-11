「ミスター」こと長嶋茂雄さんの勇姿や人柄は、野球人だけでなく取材者にも深い感動を与えた。巨人軍、そして長嶋さんと縁が深かった元日本テレビの大神いずみアナ（56）、馬場典子アナ（51）の2人が思い出を語り合った。【前後編の前編】

【写真】「燦燦会」で司会を務めた馬場典子アナと長嶋茂雄さん

馬場：長嶋さんが亡くなったことは頭ではわかっているけれど……。今も信じられない思いです。

大神：この2〜3年は「お体の具合がよくない」と聞いても、その後、それが嘘だったみたいに元気に球場にいらっしゃる姿も拝見していたからね。

馬場：私が入社したのは1997年で、2度目の「長嶋監督」の時代でした。日テレの巨人戦中継は視聴率20％を稼ぐ人気番組で、私たちアナウンサーは長嶋さんとのご縁に恵まれましたよね。

大神：1992年入社の私は報道やスポーツの仕事はほとんどなかったけど（笑）。馬場ちゃんはスポーツ担当だったから、直接お会いする機会も多かったでしょ？

馬場：大神さんが退社される際（1999年）に『The・サンデー』を引き継いで、翌年にスポーツ担当になりました。入社4年目（2000年）ですね。ある意味、大神さんが縁をつないでくれました。

大神：初対面はいつ？

馬場：キャンプ中、司会の徳光和夫さんと一緒にご挨拶した時でした。初めての野球の仕事で必死のあまり、長嶋さんを前にいっぱいいっぱいで記憶が飛び気味です。

大神：実は私も入社2〜3年目の時に、長嶋さんのインタビューを担当してるの。まだまだ理解が足りなくて、台本に書いてある質問を人形のように尋ねるだけだった。

でもそんな私にも嫌な顔ひとつせずサービス精神旺盛で、スタッフに冗談とか言いながら、その場を盛り上げて喋りきってくださった。

馬場：超一流の方は聞き手が誰であっても、素晴らしい受け答えをしてくださる。長嶋さんはその代表格でしたよね。

大神：しかもこちらが“答えてほしそうなこと”を察したうえで話してくれる。お飾りの私がカメラのフレーム内に一緒に映るようにわざわざお声がけまでしてくださった。

馬場：何がすごいって、長嶋さんがグラウンドに入ると、背後からでも空気が変わるのがわかるんですよ。長嶋さんがいらっしゃるだけで、その場がパッと明るくなる。

チームの負けが込んでいて答えたくない時はオーラを消してササッとフィールド内に移動される。取材を断わることでお互いが嫌な思いをしないように、自然に報道陣を避けてくださるんです。逆に「何でも聞いて」という時はグラウンドに入るなり仁王立ちすることも。取材陣との絶妙な距離感は、まるで合気道のようでした。

大神：テレビ越しに見ていても、馬場ちゃんは絶対、長嶋さんの“お気に入り”だったよね（笑）。

馬場：そんな、そんな恐れ多いです！ 誰にでも優しくてすごくお茶目な方でした。宮崎キャンプを取材中、歩いている私に気付いて、わざわざ車を横付けして窓を開け、「どうも〜」と声をかけてくれたんです。でも私の名前をど忘れしたようで、顔を見て一拍おいて、「先生！」って、呼ばれたこともありました（笑）。

（後編につづく）

【プロフィール】

大神いずみ（おおがみ・いずみ）／1969年生まれ、福岡県出身。フェリス女学院大学を卒業後、1992年に日本テレビ入社。バラエティー番組を中心に数々の番組を担当。1999年に退社、2000年に元木大介と結婚。現在はタレントとして活動中。

馬場典子（ばば・のりこ）／1974年生まれ、東京都出身。早稲田大学を卒業後、1997年に日本テレビ入社。情報・スポーツ・料理など様々な番組を担当。2014年に退社後はフリーアナウンサーとして活動、2015年に大阪芸術大学放送学科教授就任。

※週刊ポスト2025年8月15・22日号