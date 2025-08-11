「寝坊と体調不良は別物！」親友の言い分に「ムカつき」が大爆発しそう【ママリ】

寝坊をごまかす親友にホトホト呆れたけれど…

この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。友人と旅行に行くと、思わぬアクシデントで計画が変更になることもありますよね。できれば工程通りに進めたくても、どうしてもうまくいかない場合もあります。そうした時に、お互いを責めず、アクシデントすら楽しめる関係を築けていたら、「こういうのも旅行の醍醐味」と良い思い出になりそうですが…。

主人公のセミは漫画家を目指し、首都圏で漫画家アシスタントの仕事をしながら頑張っている20代前半の女性です。東海地方にあるセミの地元には、世羅と星佳という幼稚園のころからの幼馴染がおり、3人は親友関係にあります。





ある時、世羅の誕生日ということで、3人で有名なテーマパークへ旅行に行くことに。地元から参戦する世羅と星佳は、前泊し朝早くから入口近くにスタンバイする予定でした。その予定を聞き、セミも仕事を頑張ります。しかしセミの仕事は結局前日中に終わらず、セミは徹夜明けで旅行に参加することになりました。それでも当初の集合時間に間に合わせて急いだセミに対し、世羅と星佳は「寝坊した」の一言で結局テーマパークのファストパスも取れず、園内に入ることになってしまいました。その後、パレードの待ち時間中に徹夜明けがたたり、熱中症のような症状が出てしまったセミ。最終的にはみんなテーマパークを楽しめたものの、乗れなかったアトラクションや見られなかったイベントもあり、少しだけ悔しさの残る1日に…。

それぞれがそれぞれに、工程を変えてしまう「何か」を起こしてしまったとはいえ、セミさんのは仕事上の問題による徹夜、一方の世羅と星佳は自己都合の寝坊、ですからね。セミさんが納得いかない気持ちも分かります。



複数人が集まって行く旅行では、それぞれの家庭の都合や仕事のトラブル、体調での何か…などがあり、計画をした段階では思いつかなかったアクシデントが起こる場合もあります。そうした時に「私も悪いけどあなたも…」とお互いが言い出すと、「せっかくの旅行が台無し」になりかねません。



お互いに「いろいろとうまくいかないこともあるかもしれない」くらいの気持ちの余裕をもって共有する時間を楽しめるといいですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）