『あんぱん』相関図に新キャラ続々「新鮮」「ワクワク」「いろいろ変わってますね」
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
公開されたのは、第20週「見上げてごらん夜の星を」の相関図。公式SNSは「第20週の相関図を公開 演出家の六原永輔(#藤堂日向)の姿が！ 嵩の漫画家仲間も登場します 放送をお楽しみに」と投稿。演出家の六原永輔（藤堂）をはじめ、「独創漫画派」メンバーの大島コオ（七瀬公）、三浦光雄（池田努）、久里田洋（江原パジャマ）ら新たな漫画家キャストも追加された。
ファンからは「相関図、いろいろ変わってますね」「八木さんがいらっしゃる 八木さんのプライベートも気になるんですよね 永六輔さんぽい名前の方もいる。楽しみ」「永輔さんも相関図に加わって、とてもワクワクしています」「新鮮な顔ぶれが増えて楽しみです」などの声が寄せられている。
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
公開されたのは、第20週「見上げてごらん夜の星を」の相関図。公式SNSは「第20週の相関図を公開 演出家の六原永輔(#藤堂日向)の姿が！ 嵩の漫画家仲間も登場します 放送をお楽しみに」と投稿。演出家の六原永輔（藤堂）をはじめ、「独創漫画派」メンバーの大島コオ（七瀬公）、三浦光雄（池田努）、久里田洋（江原パジャマ）ら新たな漫画家キャストも追加された。
ファンからは「相関図、いろいろ変わってますね」「八木さんがいらっしゃる 八木さんのプライベートも気になるんですよね 永六輔さんぽい名前の方もいる。楽しみ」「永輔さんも相関図に加わって、とてもワクワクしています」「新鮮な顔ぶれが増えて楽しみです」などの声が寄せられている。