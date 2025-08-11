今田美桜 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。

【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」

　公開されたのは、第20週「見上げてごらん夜の星を」の相関図。公式SNSは「第20週の相関図を公開　演出家の六原永輔(#藤堂日向)の姿が！　嵩の漫画家仲間も登場します　放送をお楽しみに」と投稿。演出家の六原永輔（藤堂）をはじめ、「独創漫画派」メンバーの大島コオ（七瀬公）、三浦光雄（池田努）、久里田洋（江原パジャマ）ら新たな漫画家キャストも追加された。

　ファンからは「相関図、いろいろ変わってますね」「八木さんがいらっしゃる　八木さんのプライベートも気になるんですよね　永六輔さんぽい名前の方もいる。楽しみ」「永輔さんも相関図に加わって、とてもワクワクしています」「新鮮な顔ぶれが増えて楽しみです」などの声が寄せられている。