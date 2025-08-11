阪急うめだ本店で水着特集♡2025年夏の最新トレンドをチェック！

梅雨明けも早く、記録的な暑さが続く今年の夏。リゾートやプール、アウトドアを楽しむ準備は進んでいますか？阪急うめだ本店では、8階特別室にて「Swimwear Collection 2025」を開催中。トレンド感満載の水着が勢ぞろいし、水際はもちろん、街中でもおしゃれに着こなせる“洋服感覚”の進化系デザインが多数登場しています。ビキニ派にもワンピ派にも、今年らしいこだわりの一着が見つかるはず。

服感覚で着こなす進化系水着



「Riberce」クラシックアロハ柄オールインワン(水着×スカート型パレオ)

水着 価格：27,500円/スカート型パレオ 価格：3,750円

水着の新トレンドは「洋服のように着こなせる」進化系デザイン。例えば、「Riberce」のクラシックアロハ柄オールインワンは、水着×スカート型パレオがセットになった1着で着映え力抜群。

「CLEAN CLASS」トップス チュニックブラ/ボトムン ショートパンツ

チュニックブラ 価格：24,200円/ボトムン ショートパンツ 価格：18,150円

さらに「CLEAN CLASS」のチュニックブラやショートパンツなど、タウンユースにも使えるコーデ力の高いアイテムも登場しています。

「Riberce」無地タンクトップビキニ

価格：22,000円

「PEAK&PINE」ミルト キャミキニ/サニー ロングパンツ

ミルト キャミキニ 価格：18,700円/サニー ロングパンツ 価格：16,500円

体型カバーを叶えつつ、涼しげで快適。水着のままランチや街歩きも楽しめる、夏のマストハブアイテムです。

大人の可愛さを引き出すビキニ



「PEAK&PINE」ボンボン 三角ビキニ

価格：18,150円

「PEAK&PINE」ハートフル 三角ビキニ

価格：18,150円

ビキニ派には、甘さを抑えた“ヘルシー可愛い”デザインが人気上昇中。「PEAK&PINE」からは、リボンやハートを取り入れたビキニが登場。

三角ビキニで大人らしい抜け感を出しながらも、遊び心のあるディテールで気分も上がります。露出が気になる方は、ロングパンツやパレオを合わせて自分らしいアレンジを楽しんで。

ナチュラルで健康的な魅力が引き立つ、夏のヒロインに♡

カップルやファミリーでリンクコーデ



「Riberce」ワーピ バンドゥビキニ

価格：27,500円

Riberce」ワーピオム メンズサーフパンツ



価格：13,200円

今年の「Riberce」では、レディースで人気のオリエンタルフラワーシリーズにメンズ水着が仲間入り。大人っぽくまとまるリンクコーデは、リゾートシーンでもSNS映え抜群。

バンドゥビキニとメンズサーフパンツの組み合わせで、爽やかでおしゃれなカップルスタイルが完成します。ファミリーでのおそろいコーデも叶うアイテムなので、夏の思い出づくりにぴったりです。

この夏の“着たい”が見つかる♡



「Swimwear Collection 2025」では、機能性・デザイン性・着回し力の3拍子が揃ったトレンド水着が豊富にラインナップ。ビキニもオールインワンも、あなたの“なりたい”スタイルがきっと見つかるはず。

自分らしく夏を楽しむ一着に出会えるこのチャンスをお見逃しなく。阪急うめだ本店の8階特別室で、2025年夏の主役水着を探しに出かけてみませんか？