エッジから5ヤード以内の寄せ方！「 振り幅を小さくできる」クラブを選ぶ

練習もラウンドも“なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！

とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その“テーマ”と“閃き”を与えるワンポイントレッスンを毎号お届け。

次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

エッジから5ヤード以内は「 振り幅を小さくできる」クラブを選ぶ

花道からのアプローチは、ザックリやトップのミスを避けて確実にピンに近づけたい。そんなときは、番手選びが大事。振り幅を小さくできる"ロフトの立ったクラブ"を選択しよう

グリーンのカラーからは、ミスヒットの確率が少ないパターを使って寄せてもいいですが、花道のエッジから５ヤード以内は、パターやウエッジ以外のクラブを使ってください。花道なので、ライはよく、ボールを高く上げる必要がないので、ユーティリティやアイアンといったロフトの立ったクラブを選び、小さな振り幅で打ちましょう。

目安としては、カラーがパター、エッジから1、2ヤードがユーティリティ（5番アイアン）、3から5ヤードが7番か9番アイアンとなります。

エッジから離れるごとに番手を上げて寄せる

花道のエッジから5ヤードまでの使用番手の目安。パター以外の道のエッジから5ヤードまでの使用番手の目安。パター以外のクラブは、ボールの落としどころ（ファーストバウンド）を「エッジから2.5メートルほど先」と決めて打つのも、ベタピンにつけるコツだ。

ロフトが寝ているウエッジは、大きく振る必要があるが、振り幅が大きくなると、そのぶんミスの確率も大きくなる、と考えよう。

いかがでしたか。アプローチが苦手な人は、ぜひ大庭プロのレッスンを参考にしてください！

レッスン＝大庭 啓

● おおば・あきら／1969年生まれ。芹澤信雄が主宰する“チームセリザワ”の一員。2000年のプロテスト合格 。2010年から藤田寛之のスイングサポートコーチを務め、賞金王のタイトル獲得に貢献。海外メジャーにも同行し、サポート。アマチュアへのレッスンも精力的に行なってる。

構成＝山西英希、編集部

協力＝井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、富士平原ゴルフクラブ、船橋カントリークラブ