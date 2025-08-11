¡Ö¤ª¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¡©¡×¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼°æ¾åµ®»Òà¥È¥ê¥Ã¥¯á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°æ¾åµ®»Ò(55)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢¥Þ¥êÒÄ¤Ë¾å¤Ë¾è¤êÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Ä¤«¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¥¢¥¿¥·¤Î¤ª¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡©¡©¡×¤È¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¾å¤Ë¾è¤ë°æ¾å¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤è¡¼¤¯¸«¤¿¤é¥Þ¥êÒÄ¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂ¤Î°ìÉô¤¬¡¢°æ¾å¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¸«¤¨¤ëà¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Èá¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤(¾Ð)¡¡¤·¤«¤â¡¢¤ª¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¿À¼è¤µ¤ó¤ª¤½¤í¤¤¥«¥é¡¼¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡¼¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£