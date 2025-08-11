お笑いコンビ「ガリットチュウ」福島善成（47）が10日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。腕相撲で大相撲の元大関力士に勝利した。

今回は芸能界No.1の腕力を決める新企画「腕相撲トーナメント」が開催され、パワーに自信を持つ8人が登場した。1回戦で福島は握力70キロを誇る怪力自慢のお笑いコンビ「トム・ブラウン」みちおを、わずか1秒38で倒した。圧巻の勝利にMCの千鳥とかまいたちからは「つえぇぇ…」「すげぇ…」「みちおにあんな簡単に…」と驚きの声があがった。

準決勝で対戦したのは大相撲元大関・栃ノ心のレバニ・ゴルガゼ氏。福島の体重79キロに対してゴルガゼ氏は約2倍となる156キロ。体格差で圧倒的不利の状況だったが、1回戦で見せた圧倒的な瞬発力で勝負に出た。開始と同時に優勢な状況を作ると、一気に体重をかけて押し切った。

福島が勝利した瞬間、スタジオの4人から「うわぁぁーーー」と大歓声。ノブは「エグすぎ…」とお手上げポーズ。山内健司も「大関に?」と驚き、濱家隆一も「もう怖いわ…福島さん」と衝撃を受けた。