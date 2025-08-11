ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【プーマ】のスニーカーで足取り軽やかに！ランも街歩きも快適にこなす万能モデルがAmazonで販売中！

「楽ふわっ」な履き心地を提供するソフトライドシリーズから、スマートにまとめたシルエットが印象的なランニングシューズが登場。フワフワな履き心地を生み出すクッション性の高い機能素材ソフトライドをミッドソールに搭載。足を優しく包み込み、負担を低減するので、フィットネスやランニングに適切。洗練されたデザインで、普段使いやウォーキングなどにもオススメ。

衝撃を吸収するSOFTRIDEフォームが搭載され、まるで雲の上を歩くような柔らかさを実感できる。

ソールには歩行をサポートするスリット構造を採用し、屈曲性に優れた自然な足運びを促す。

軽量設計でありながら、フィット感を高めるJAPAN FITが日本人の足に心地よくなじむ。

メッシュ素材を使ったアッパーとスタイリッシュなテープデザインが、カジュアルにも映える。