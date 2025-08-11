【W不倫】最愛の夫と保育園の仲良しママ友が不倫!?妻への裏切り＆2つの家庭が崩壊した実話【作者に聞いた】
【漫画を読む】夫とママ友の不倫現場を目撃した妻だが…!?
mamagirlでは不倫やクレームなど女性が共感できるような作品が数多く公開されている。実話をもとに制作された作品がいくつもあり、プロット制作は編集部・梅田さん、作画は漫画家の瀬戸うなぎさんが描いている。今回は以前ウォーカープラスでお届けした2作品をお届けするとともに、瀬戸うなぎさんに夫とママ友の不倫が発覚したシーンについても詳しく伺った。
共働き夫婦のため、息子の送迎はテレワーク中心の夫が担当している。ある日夫が熱を出してしまい、妻が息子を保育園まで送っていく。すると保育園で菊池さんに会い、「今日はご主人じゃないんですね」と寂しそうな表情で話す。
一週間後、夫は夏風邪から回復したので、「今日から俺が送り迎え行くよ！」と張り切った様子。妻は夫と菊池さんの関係が気になり、息子が熱を出したと嘘をついて会社を早退する。家の玄関を開けると、なんとそこにはハイヒールがあるではないか!?そして妻は、自宅で恐ろしい光景を目にしてしまう…。
瀬戸うなぎさんにママ友と夫の不倫が発覚したシーンはどんな気持ちで描いたか聞くと、『主人公に感情移入しながら描くので、「堂々と自宅で不倫しやがって夫もママ友もムカつくな〜！」と思いながら描きました(笑)。エンタメとして読者にも同じように感じて楽しんでもらえたらと思います』と明るく話してくれた。本作は梅田さんの知人経由で聞いた話を元に漫画化され、最終的には2つの家庭が崩壊したという。
■サプライズで結婚挨拶する彼氏!?
現在婚約中の桑田ミホさん(28歳)は、両親への結婚挨拶のことで彼氏と話している。二週間前にミホさんの両親に挨拶を済ませたので、次は彼氏の両親に挨拶をする予定だ。彼氏に両親はどんな人か聞くと、とにかくお母さんが強い人らしい。その言葉を聞いて緊張してくるミホさん。
結婚挨拶の当日、彼氏の実家にいくために二人で特急列車に乗る。緊張しているミホさんは、ご両親が今日のこと何か言ってたか聞くと、「今日のこと親に言ってないんだよね〜」と笑いながら話す彼氏。サプライズで結婚挨拶に行くことを知り、彼氏の考えが理解不能になったミホさん。彼氏の知られざる一面を見たミホさんは、次の駅で電車を降りて婚約破棄をするのであった…。
今回は不倫や結婚についてテーマにした2作品を紹介した。mamagirlではその他の作品も数多く投稿されているので、興味がある人はこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。