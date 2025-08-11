『レプリカ 元妻の復讐』第6話、“すみれ”トリンドル玲奈、桔平の帰京と謎の脅迫者により復讐計画の立て直しが必要に
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第6話が今夜放送。第6話では、すみれ（トリンドル玲奈）は、桔平（木村了）の緊急帰京と、謎の脅迫者のため、復讐計画の立て直しを迫られる。
本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメントだ。
本作の主人公で、整形し顔を変え別人になりすましてでも復讐していく、“整形前”藤村葵と、“整形後”の伊藤すみれのヒロイン二役をトリンドル玲奈が演じる。すみれ（葵）を小さい頃から虐め続け、後に夫・桔平をも奪ってしまう因縁の復讐相手・藤村花梨役を宮本茉由。すみれ（葵）の元夫で今は花梨の夫・藤村桔平役を木村了。人の心を見抜き、いち早くすみれ（葵）の裏の顔に気づくバーテンダー・桐谷ミライ役を千賀健永が務める。
【第6話 あらすじ】
桔平（木村了）の緊急帰京と、謎の脅迫者のため、すみれ（トリンドル玲奈）の復讐計画は立て直しを迫られる。
脅迫状の文面から、犯人は桔平に近しい人間だと思われた。そこですみれは、花梨（宮本茉由）を借金漬けにする策、桔平からの逃亡、そして脅迫状の犯人捜しという三つの問題を、同時に解決するための奇策を思いつく。
一方、花梨は金策のため、レンタル恋人の中でも極太客を紹介されるが、それは危ない男だった… 。
ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
