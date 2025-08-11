◆報知新聞社主催◇ ボーイズリーグ 東商テクノ旗争奪 第４回日本少年野球北海道大会 ▽準決勝 仙台育英学園秀光１１−１札幌手稲＝４回コールド＝（１０日・札幌円山）

１回戦４試合と準決勝２試合が行われ、札幌手稲ボーイズは２年連続の決勝進出を逃した。１回戦で品川ボーイズに６―５で逆転勝ちし、準決勝では仙台育英学園秀光ボーイズに１―１１で敗れた。昨年Ｖの札幌豊平ボーイズも準決勝で日立ボーイズに０―２で惜敗。苫小牧ボーイズ、ようていボーイズはともに１回戦で敗れた。１１日に札幌モエレ沼公園野球場で決勝と札幌手稲と札幌豊平による３位決定戦が行われる。

２年連続の決勝は遠かった。札幌手稲は１回戦の品川にサヨナラ勝ちした勢いで仙台育英学園秀光との準決勝に臨んだが、初回に打者５人で３点を失ったところで背番号１の林優羽（３年）が登板。さらに１点を失い、続く２回も５失点。序盤のつまづきから相手打線に一気にのみこまれた。

まさかの４回コールド負けの結末に、越中築監督（３４）は「相手チームは隙がなく、これが全国大会で勝つチームと実感した」と脱帽した。７月下旬の東北大会では関東、東北勢に１勝１敗。確かな自信をつかみ、今大会も道勢の筆頭格として出場した。平野央宙主将（３年）は「全員でカバーし合うことを目標にしていたが、今日はミスからズルズルいってしまった」と唇をかんだ。

１１日の３位決定戦は昨年決勝で敗れた札幌豊平が相手。９日の開会式で「勝ち負けだけにこだわらず全力プレーをする」と選手宣誓した平野。「今まで積み重ねてきたものを出したい」と有言実行で締めくくる。

〇…仙台育英学園秀光は、日高出身の道産子エース・中村太樹（３年）が決勝進出へ導いた。苫小牧との１回戦、自己最速の１３０キロをマークするなど先発で４回を２安打無失点。球数がかさみ一度はマウンドを譲ったが、６回１点を奪われなおも１死一、二塁の場面で再登板すると、「心の準備はしていました」と連続三振でピンチを切り抜け、７回も３者凡退に仕留めた。準決勝で２打点を挙げるなど３番打者としても貢献。１１日の決勝へ向け「北海道大会優勝というチームとして掲げている目標に、第一に貢献できるようなピッチングをしたい」と意気込んでいた。

〇…苫小牧は１回戦で仙台育英学園秀光に１−４。三度目の正直はならなかった。３点ビハインドの６回１死に２番・渡辺来星（３年）の右翼越え三塁打で好機をつくり、１点を返したが、７回に仙台育英学園秀光にダメ押し点を許して力尽きた。２２年の第１回大会から今回で３度目の出場となったが、またも大会初勝利ならず。高橋鳳仙主将（３年）は「名前負けしないようチャレンジャー精神で挑んだが、相手の方が一球一球を大事にしていた」と悔し泣きした。