¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤Ï10Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬±óÆ£¹Ò¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡½2¤«¤é¤ÎPKÀï¤ò3¡½2¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿³ùÅÄ¤Ï±¦É¨¤òÄË¤á¡¢Á°È¾ÅÓÃæ¤ËÂà¤¤¤¿¡£±óÆ£¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï1¡½2¤Î½ªÈ×¤Ë¥µ¡¼¥ë¤¬Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤È¤â¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î¥¨¥¥Æ¥£¥±¤È¥Õ¥ê¥à¥Ý¥ó¥°¤¬ÆÀÅÀ¡£PKÀï¤Ç¤Ï¥µ¥é¡¼¤é¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£