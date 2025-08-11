³¤¤Ë¹¤¬¤ëÄÁ´ñ¤ÊÀ¤³¦¡ª¡¡ÆüËÜ°ì¤Î¿·¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¡×¿Þ´Õ
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£Ææ¤Þ¤ß¤ì! ¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¼Â¤Ï¡¢¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ï¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯ÌÜ¡×¤ËÂ°¤¹¤ëÆ°Êª¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í1300¶á¤¯¤â¤Î¼ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤«¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
´ðËÜÅª¤Ë³¤Äì¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¾®¤µ¤Ê²Ö¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¡¢¿¨¼ê¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÆÇ¿Ë¤¬ÆÃÄ§¡£¿¨¼ê¤Ç¥¨¥µ¤òÊá¤é¤¨¤ÆÁ´¿È¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë°ß¤Ç¾Ã²½¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¥±¥Ä¤Î·ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¦¥ó¥Á¤ò¸ý¤«¤éÅÇ¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ÊÏ¢Ãæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤¯¤¯¤ê¤À¤È¡¢¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ï¡Ö»ÉË¦Æ°ÊªÌç¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¯¥é¥²¤ä¥µ¥ó¥´¤¬¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö»ÉË¦¡×¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢ÆÇ¿Ë¤¬¤¢¤ëºÙË¦¤Î¤³¤È¤Í¡£²Æ¤Î³¤¤Ç¥¯¥é¥²¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤ÈÄ¶ÄË¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬»ÉË¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤ÏÀõ¤¤³¤¤«¤é¿¼³¤¤Þ¤Ç¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï100¼ï¤¯¤é¤¤¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢¤½¤Î¤¦¤Á26¼ï¤Ï²¶¤¬¿·¼ï¤È¤·¤ÆµºÜ¤·¤¿Ï¢Ãæ¤Ê¤Î¤è¡£¥¹¥´¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¢£¿·¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦ÀôÀèÀ¸¤¬¸¦µæ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³
¡Ö²¶¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥²¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¶¤ÏÊ¬Îà³Ø¼Ô¤Ç¡¢ÀìÌç¤Ï¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤À¡£
Ê¬Îà³Ø¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÀ¸Êª¤òºÎ½¸¤·¤Æ´Ñ»¡¤·¡¢¿·¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ëÃÏÌ£¤Ê³ØÌä¤Î¤³¤È¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ëº£¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¸Å¤¯¤µ¤¤³ØÌä¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢²¶¤ÏÀìÌç¤¬¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤À¸Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼Ãæ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¸¦µæ¼Ô¤À¡£
¤À¤¬À¸Êª³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡ÖÀ¸Êª³Ø¤ÎÉ÷±À»ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿²¶¤Ï¡¢ÅìÂç¿Ê³Ø¸å¡¢ÌÂ¤ï¤º¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤òÀìÌç¤Ë¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿·¼ïÈ¯¸«¿ô¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯³¦¤Ç²¶¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï¥â¥°¥ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶¹¤¤À¤³¦¤À¤±¤É......¡£
¤¿¤À¡¢¼Â¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥²¤À¤Ã¤¿¡£
Â´¶È¸¦µæ¤â¥¯¥é¥²¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¯¥é¥²¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¤â¤í¤¯¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¤µ¡£¤½¤ì¤ÇÀèÀ¸¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤ò¸¦µæ¤·»Ï¤á¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÄÁ¤·¤¤¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤ò¾Ò²ð¡ª¡ª¡ú¥«¥¤¥á¥ó¤Ë¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥¨¥Ó¤ÎÅ·¤×¤é¤½¤Ã¤¯¤ê
¥«¥¤¥á¥ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥×¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ë¡¼¤ÎÄ¾·Â¤Ï¤ï¤º¤«5Ñ¤Û¤É¤È¾®¤µ¤¤
¢£¥Æ¥ó¥×¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¡¡
¡Ú³ØÌ¾¡ÛTempuractis rinkai¡¡
¡ÚÂÎÄ¹¡Û5¡Á6Ð¡¡
¡Ú²Ê¡Û¥à¥·¥â¥É¥¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
¤³¤¤¤Ä¤Ï¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥«¥¤¥á¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¢Êª¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°Êª¤È¶¦À¸¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤ëÄÁ¤·¤¤¥ä¥Ä¤À¡£¤Ç¡¢¥«¥¤¥á¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î»Ñ¤¬¥¨¥Ó¤ÎÅ·¤×¤é¤Î¿¬Èø¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦Ì¾¤Å¤±¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤±¡ú¿·¼ï¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡ª
¿¨¼ê¡Ê¼Ì¿¿¾åÊý¡Ë¤ò¿¤Ð¤¹¥¦¥ß¥Î¥Õ¥¸¥µ¥ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤éÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤Î¤è¤¦¡ª¡¡
¢£¥¦¥ß¥Î¥Õ¥¸¥µ¥ó
¡Ú³ØÌ¾¡ÛDiscoactis tritentaculata¡¡
¡ÚÂÎÄ¹¡Û1¡Á2Ñ¡¡
¡Ú²Ê¡Û¥¨¥ó¥Ð¥ó¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
¤½¤Î·Á¤È¡¢ÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë½Ù²ÏÏÑ¤ÇºÎ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£½é¤á¤ÆÊá¤Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø±¡À¸¤Îº¢¤À¤±¤É¡¢Ä´¤Ù¤¿¤é¿·¼ï¤É¤³¤í¤«´ûÂ¸¤Î¤É¤Î²Ê¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡º£Ç¯¤Î6·î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À®²Ì¤òÈ¯É½¤Ç¤¤¿¡£¡ú¥ä¥É¥«¥ê¤Î³Ì¤Î¾å¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë
³Ì¤Î²¼Éô¤Ë¡¢¥Ò¥á¥¥ó¥«¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬Ê¬ÈçÊª¤Çºî¤Ã¤¿³Ì¤¬¡ÖÁýÀß¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹õ¿§¤ÎÉôÊ¬¡Ë
¢£¥Ò¥á¥¥ó¥«¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯
¡Ú³ØÌ¾¡ÛStylobates calcifer¡¡
¡ÚÂÎÄ¹¡Û3¡Á4Ñ¡¡
¡Ú²Ê¡Û¥¥ó¥«¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
¸«¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥ä¥É¥«¥ê¤È¶¦À¸¤·¤Æ¤ë¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¡£È¯¸«¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï²¶¤â»²²Ã¤·¡¢¸¦µæ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥É¥«¥ê¤È¶¦À¸¤¹¤ë¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊ¬ÈçÊª¤Ç³Ì¤òÁýÃÛ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦ÊÑ¤Ê¥ä¥Ä¤Ê¤Î¤è¡£¡ú¿¼³¤¤ËÀø¤à¡¢´í¸±¤Ê¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯
¡ÖÎµµÜ¤Î¸æÅÂ¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤¿¤¬¤ï¤Ì¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¶¯¤¤ÆÇ¤¬ÆÃÄ§¡£¿·¼ïÈ¯¸«¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¢£¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥´¥Æ¥ó
¡Ú³ØÌ¾¡ÛTelmatactis profundigigantica¡¡
¡ÚÂÎÄ¹¡Û15¡Á20Ñ¡¡
¡Ú²Ê¡Û¥Þ¥ß¥ì¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
¿å¿¼200m¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤³¤¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§¤ÏÆÇ¡¹¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¶¯Îõ¤ÊÆÇ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¨¥µ¤òÊá¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆÇ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô°é°÷¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤Û¤É¤Î°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¿¨¤ì¤ë¤Ê´í¸±¡ª¡úÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÍ×ºÉ¡©¡¡ÍÎºÚ¡©
¢£¥è¥¦¥µ¥¤¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯
¡Ú³ØÌ¾¡ÛCapnea japonica¡¡
¡ÚÂÎÄ¹¡Û3¡Á5Ñ¡¡
¡Ú²Ê¡Û¥è¥¦¥µ¥¤¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Û¤ÜÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¸¸¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥è¥¦¥µ¥¤¤¬¡ÖÍ×ºÉ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤«¤Î¡ÖÍÎºÚ¡×¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÄ¶µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡úÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤À¤±¤É°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ
¢£¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥à¥·¥â¥É¥¥®¥ó¥Á¥ã¥¯
¡Ú³ØÌ¾¡ÛEdwardsianthus sapphirus¡¡
¡ÚÂÎÄ¹¡ÛÌó30Ñ¡¡
¡Ú²Ê¡Û¥à¥·¥â¥É¥¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
Æî¤Î³¤¤Ë¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥à¥·¥â¥É¥¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê¤ÎÃç´Ö¤¬¿ô¼ï¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÆüÃæ¤Ï¤Û¤Üº½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤Ã¹þ¤à¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤è¡£¡úºÇÂç¤ÎÆÇ¿Ë¤ò»ý¤Ä¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹
¢£¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥Î¥³¥ó¥Ü¥¦
¡Ú³ØÌ¾¡ÛHaloclava hercules¡¡
¡ÚÂÎÄ¹¡Û3¡Á4Ñ¡¡
¡Ú²Ê¡Û¥³¥ó¥Ü¥¦¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
ÆÇ¿Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³¥ó¥Ü¥¦¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤ÆÇ¿Ë¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¥³¥¤¥Ä¡£Ì¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤Ï²¶¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆÇ¿Ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¾Á°¤È¤¤¤Ã¤¿¤é²øÎÏ¤ÎÂçÃË¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡úÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Àõ³¤¤Î¥ë¥Ó¡¼
¢£¥ë¥Ó¡¼¥à¥·¥â¥É¥¥®¥ó¥Á¥ã¥¯
¡Ú³ØÌ¾¡ÛEdwardsianthus carbunculus
¡ÚÂÎÄ¹¡Û¿äÄê20Ñ¤Û¤É
¡Ú²Ê¡Û¥à¥·¥â¥É¥¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
°ì¸«¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥à¥·¥â¥É¥¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Î¿§°ã¤¤¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢DNA¤äÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦°ã¤¦¡£Àõ¤¤³¤¤Ë¤¤¤ë¤±¤É¡¢º½¤ËÀø¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤«¤éÇÉ¼ê¤Ê³ä¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¡ú·Ö¸÷¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÀ¸¤Êª¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥ê¡©
¢£¥ª¥ª¥«¥ï¥ê¥®¥ó¥Á¥ã¥¯
¡Ú³ØÌ¾¡ÛIsohalcurias citreum
¡ÚÂÎÄ¹¡Û15¡Á20Ñ
¡Ú²Ê¡Û¥«¥ï¥ê¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
¤¹¤²¡¼¿§¤À¤è¤Í¡£À¸Êª³¦¤Ç¤³¤Î¿§¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¼Â¤Ï¤³¤¤¤Ä¡¢³ØÌ¾¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤¬¿·¼ï¤È¤·¤ÆµºÜ¤·Ä¾¤·¤¿¤Î¤è¡£¡ú³¤¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡¢¤Û¤ÎÀÖ¤¤²Ì¼Â
¢£¥ê¥ó¥´¥«¥ï¥ê¥®¥ó¥Á¥ã¥¯
¡Ú³ØÌ¾¡ÛIsohalcurias malum
¡ÚÂÎÄ¹¡Û10Ñ
¡Ú²Ê¡Û¥«¥ï¥ê¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê
²¶¡¢¥«¥ï¥ê¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÇÅý°ì¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï¡¢ËÄ¤é¤à¤È¥ê¥ó¥´¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥ï¥ê¥®¥ó¥Á¥ã¥¯²Ê¤Ï³ä¤È¥Ç¥«¤¤¤·¿§¤â¤¤ì¤¤¤À¤«¤é¡¢¿åÂ²´Û±Ç¤¨¤¹¤ë¤ó¤À¤ï¡£
¡üÀô µ®¿Í Takato IZUMI¡¡
1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¡»³Âç³ØÀ¸Ì¿¹©³ØÉô³¤ÍÎÀ¸Êª²Ê³Ø²Ê¹Ö»Õ¡£¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Î¿·¼ïÈ¯¸«¿ô¤ÏÆüËÜ¿ÍÎòÂå¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥×¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌ¿Ì¾¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¥Æ¥ó¥×¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ ¿åÂ²´Û¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£X¤Ç¤Ï¡ÖDr.¥¯¥é¥²¤µ¤ó¡×¡Ú@DrKuragesan¡Û¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ê¤¦
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£ ¶¬¡¡¼Ì¿¿¡¿iStock¡¡»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯