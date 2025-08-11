気象台は、午前7時5分に、大雨警報（土砂災害）を呉市、安芸高田市、江田島市、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・呉市、安芸高田市、江田島市、熊野町、坂町、安芸太田町などに発表 11日07:05時点

広島県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒



■広島市東区

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒



■広島市南区

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒





■広島市西区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市安佐南区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市安佐北区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市安芸区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市佐伯区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■呉市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■大竹市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■東広島市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■廿日市市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■安芸高田市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■江田島市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■府中町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■海田町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■熊野町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■坂町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■安芸太田町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■北広島町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒