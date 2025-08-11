【大雨警報】広島県・呉市、安芸高田市、江田島市、熊野町、坂町、安芸太田町などに発表 11日07:05時点
気象台は、午前7時5分に、大雨警報（土砂災害）を呉市、安芸高田市、江田島市、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町に発表しました。
広島県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■呉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■東広島市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■安芸高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■江田島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■府中町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■海田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■熊野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■坂町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■安芸太田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■北広島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒