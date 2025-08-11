TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹­Åç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀïÁè¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤­¤¿ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡£

¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢TBS/JNN¤ÎÀï¸å80Ç¯ÆÃÈÖ¡Ö¤Ê¤¼·¯¤ÏÀïÁè¤Ë?¡×¡Ê8·î14Æü¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¤Î¼èºà¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¸¶Çú³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾ðÊóÁàºî¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÇÐÍ¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó
¡ÖÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²ÈÄí¤ä¼ø¶È¤È¤«¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÂº¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¹¤´¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿´¤â³«¤¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤È¤«¡¢¾®¤µ¤Ê»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÆü¡¹¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×