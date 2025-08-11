クロちゃん、毎日連絡を取り合う女性からの暴露で…衝撃発言連発！ヒコロヒー絶句のエピソードも

本日8月11日（月）の『くりぃむナンタラ』は、クズ芸人でおなじみのクロちゃん（安田大サーカス）のイメージアップ企画「クロちゃんを知ろう！」が放送される。

【映像】「聴いててよくわからない」櫻坂46メンバー、さや香・新山を一刀両断！「話が長い」とガチダメ出し

数々のクズエピソードで注目を集めているクロちゃんにもきっと良いところがあるはずということで、有田哲平の進行でクロちゃんに関する問題をクイズ形式で出題。世の人々に“ゲスではないクロちゃん”を知ってもらうべく、深堀りしていく。

解答者は、数々の番組で何度も共演している上田晋也、『クロナダル』で共演中のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、事務所の後輩・ヒコロヒー。そして今一番クロちゃんをよく知っている人物・福留光帆が、クイズの正解を発表することに。

毎日連絡を取り合って人生相談をするほど、クロちゃんに絶大な信頼を置く福留が暴露する知られざる素顔とは？

◆まさかの衝撃発言連発！

「メンタルモンスターのクロちゃんが言われて一番傷つくことは？」という問題に、「まだまだ女性への執着がすごそう」というナダルは、女性から言われたキツイひと言を予想。しかし、福留が発表した正解は意外なもので…。

また、「クロちゃんが思う人生で一番の失敗は？」では、上田をはじめ解答者たちを混乱の沼に陥れた“重要人物”の存在が明らかになるひと幕も。

さらに、「クロちゃんが女性マネージャーに厳しく言っていることは？」では、ヒコロヒーが「これはほんまに知らなかった！」と絶句するエピソードが飛び出し、上田も思わず「なんで唯一の教えがソレなんだよ！」と猛ツッコミ。

はたして、福留が「私も口酸っぱく言われています」と語ったクロちゃんの教えとは？

ほか、「クロちゃんの宝物」、さらにはこれまでにない恋愛を語るなど、知られざる一面が次々と暴かれる衝撃展開の連続。

はたして、クズ芸人の汚名返上なるか？