中村アン 俳優として10年経って「何事も受け止め、″あっ、なるほど、そう来たか″って一歩引く」

演じているうちに″共感″

「仕事でもプライベートでも干渉されるの、本当に苦手なんです（笑）」

そう笑うのは、俳優の中村アン（37）だ。明るくて人当たりのいい彼女がこんな言葉を口にすると、少し意外な印象を受ける。

「気を遣われすぎると疲れちゃう。『大丈夫？』『どう思う？』とかそういうやりとりが続くと、しんどくなっちゃって……」

そんな彼女が今向き合っているのは、自身とはまったくタイプの異なる女性だった。７月放送開始のドラマ『こんばんは、朝山家です。』（テレビ朝日系）は、中村演じる″キレる妻″と小澤征悦（51）演じる″残念な夫″の一家奮闘ホームドラマ。中村は脚本家の夫が所属する事務所の敏腕社長・朝山朝子を演じている。

「朝子は、夫・賢太の″映画監督デビュー″を後押しするため、自ら会社を立ち上げるような女性。行動力があって、タフで、すごく尊敬します。でも、自分にそこまでのパワーがあるかというと、私はもう少し控えめなタイプかも（笑）」

高校時代はチアリーディング部のキャプテンで、″自分が言わなきゃ″という意識が強かったそうだが、「今は″引きの姿勢″が増えた」と振り返る。

「現場ではまず何事も受け止めます。″あっ、なるほど、そう来たか″って一歩引くこともあり、監督の指示やセリフの言い回しに疑問を持っても、一度やってみるようにしています。それでも違うと思ったら伝えますね」

朝子と向き合ううちにその真っ直ぐさに自然と惹かれ、どこか共鳴するものがあった。

「最初、朝子は自分と全然違うタイプだと思っていたんです。でも、演じているうちに、″あれ？なんかわかるかも″って思う瞬間が増えていきました。私、弟と妹がいて自然と支える側に回ることが多かったので、朝子の家族への真っ直ぐな愛情にすごく共感できました。うまく言葉にできなかったり、相手に伝わってないと感じるときのモヤモヤは、私にもすごくあります。私の場合は伝えることを諦めちゃいますけどね」

自分とは違う性格だと思っていた役が、ふとした瞬間にじわりと重なる。″共感″が増えてきたのは、自分の心に少しずつ変化があったからかもしれない。

「今まではまったく結婚に興味がなかったんですよ。一人が気楽だったし、まずは仕事をちゃんとやりきりたいって気持ちのほうが強かった。結婚はその後かなって漠然と考えていました。でも、ここ２年くらいで、一人でいる強さも大事だけど、ちょっとくらい″分かち合える余白″があってもいいのかなって」

今年で本格的に俳優業を始めて10年。中村は人気女優として着実にキャリアを積み重ねていた。

8月7日発売の『FRIDAY 8月22日・29日合併号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、35歳で感じた変化や恋愛観などを赤裸々に語っている。

『FRIDAY』2025年8月22日・29日合併号より