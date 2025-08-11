「早くやらなければ！」とわかってるのに、ついつい先延ばしにしがちな「実家片づけ」は、”親が元気なうちに”取り組むことが、何よりも大切”というのは、最新刊『「介護」「看取り」「相続」の不安が消える！ 実家片づけ』を出版した片づけアドバイザーの石阪京子氏。実家に溢れるモノを整理し、お金を把握することで、親子ともに幸せになれるそのノウハウを、本書から抜粋・編集してお伝えします。

親を子どもだと思って導いてあげるつもりで

「実家片づけ」をしたいと子どもが言いだすと、9割の親は反対します。このこと自体はきわめて普通のことです。この時に「せっかく心配して言ってあげてるのに」とカチンとくるかもしれません。

しかし、親が高齢の場合は、親子が逆転していると考えてください。子どもをうまく導いていってあげるような感覚で、上手に立ち回らなくてはいけません。

とはいえ、親はいつまでも親ですからね。難しいのは事実です。私も、最初はなかなか親子逆転できませんでした。けれどそれは今、大きな反省点として残っています。私がいつまでも子どもでいたから、不毛な喧嘩を繰り返してしまったし、父にも無駄なエネルギーを使わせてしまいました。

悲しいけれど、高齢になった親は、昔の親と同一ではありません。脳が老化して、思考力や判断力も鈍るようになるし、頑固になることもあります。

だから、現役世代である私たち子どもが、親になったつもりでリードしてあげる。それが正しい進め方だと今は確信しています。

プライドを傷つけぬように淡々と進める

ただし、たとえ強行突破しなければいけないときでも、頭ごなしに言うことをきかせようとするのは逆効果です。

これは私の失敗談ですが、言う通りにしてくれない父に対して、ガツンと言ったことがありました。「あのなぁ、お父さん。私、片づけの専門家としてNHKの『あさイチ』にも出てんねんで！」

でも、父にはまったく効きませんでした。どんなにこちらが正しくても、上から目線で言葉を放つと、相手は心を閉じてしまいます。脳は老化しているとはいえ、親としてのプライドは高いままです。子どもの言いなりになるのは許せないのでしょう。

だから、一歩引いて、気持ちに寄り添い、相手を立てながら、淡々と進めることが大切です。

＊本記事は、石阪京子さんの最新刊『「介護」「看取り」「相続」の不安が消える 実家片づけ』から、抜粋・編集したものです。