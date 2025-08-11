「頼れるベテランだ」まさかの逃げ切り失敗も…途中出場の遠藤航を現地メディアは高評価！「守備の安定性を高めた」
まさかの逃げ切り失敗となった。
現地８月10日にウェンブリーで開催されたコミュニティ・シールドで、遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリバプールが、鎌田大地を擁するFAカップ覇者のクリスタル・パレスと対戦。２度のリードを追いつかれ、２−２で突入したPK戦で２−３と敗れて、タイトルを逃した。
ベンチスタートとなった遠藤は、１点リードの71分に途中出場。ボランチに入ると、得意のボール奪取を披露し、守備の強度を高めた。
77分に同点とされたため、クローザーとしての役割は果たせなかったものの、地元メディアの評価は上々だ。リバプールの専門サイト『THIS IS ANFIELD』は、６点をつけ、「頼れるベテラン選手が持ち前のプレーを披露。タックルも数多く、パワーも十分」と称えた。
『Liverpool.com』も６点で、「守備の安定性を高めたが、短い出場時間で大きなインパクトはなかった」との評価。同じ点数の『Liverpool Echo』は「リバプールの中盤に必要な守備の落ち着きを与えることはできなかった」とやや辛口だった。
チームは敗れたものの、32歳の日本代表戦士は約20分間のプレーを見る限り、コンディションは良そうだ。リバプール３シーズン目に向けて、準備は整っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田のブロックを射抜いたリバプールFWのゴラッソ
現地８月10日にウェンブリーで開催されたコミュニティ・シールドで、遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリバプールが、鎌田大地を擁するFAカップ覇者のクリスタル・パレスと対戦。２度のリードを追いつかれ、２−２で突入したPK戦で２−３と敗れて、タイトルを逃した。
ベンチスタートとなった遠藤は、１点リードの71分に途中出場。ボランチに入ると、得意のボール奪取を披露し、守備の強度を高めた。
『Liverpool.com』も６点で、「守備の安定性を高めたが、短い出場時間で大きなインパクトはなかった」との評価。同じ点数の『Liverpool Echo』は「リバプールの中盤に必要な守備の落ち着きを与えることはできなかった」とやや辛口だった。
チームは敗れたものの、32歳の日本代表戦士は約20分間のプレーを見る限り、コンディションは良そうだ。リバプール３シーズン目に向けて、準備は整っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田のブロックを射抜いたリバプールFWのゴラッソ